На брифинге в правительстве председатель правления АО «НИХ «Байтерек» АО «НИХ «Байтерек» Рустам Карагойшин заявил, что текущая стоимость мяса в Казахстане остаётся одной из самых низких в мире, однако при этом фермеры сталкиваются с трудностями по окупаемости затрат.

Цены ниже мировых, но технологии окупить сложно

По словам Карагойшина, если сравнивать мировые цены, то на африканском континенте мясо стоит порядка 0,47 доллара за килограмм. В Казахстане стоимость, по его утверждению, ещё ниже.

При таких ценах окупать внедрение современных технологий в отрасли крайне сложно. «Понятно, что есть субсидии. Менять ситуацию никогда не поздно. Мы живём сегодняшним днём и будем исполнять программу», — отметил он.

Разница с Россией и влияние импорта племенного скота

Глава холдинга также привёл пример России, где стоимость говядины достигает 15 долларов за килограмм. В приграничных регионах разница в цене особенно заметна.

Кроме того, импортируемый племенной скот для селекции требует серьёзных вложений. Эти затраты необходимо окупать, что при текущем уровне внутренних цен становится затруднительным.

Закупочные цены и роль государства

По данным спикера, сегодня закупочная цена живого веса скота составляет от 1200 до 2000 тенге за килограмм. При таком уровне цен, считает он, фермеры не всегда могут покрыть свои расходы, что делает производство малорентабельным.

В этой ситуации государство вынуждено вмешиваться через механизмы поддержки.

Пересмотр субсидий и цель — снижение импорта

Сейчас проводится анализ всех действующих субсидий в отрасли. По итогам планируется принять комплексное решение, которое позволит одновременно обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией, сократить зависимость от импорта и снизить нагрузку на бюджет.

