Цена на пшеницу в Казахстане остаётся стабильной на фоне подорожания зерна в России

Цена на пшеницу в Казахстане остаётся стабильной в течение последнего месяца, передает informburo.kz.

В то время, как на российских биржах за прошлую неделю продовольственное зерно подорожало на 7,4 доллара (c 287,6 до 295 долларов), за казахстанскую пшеницу третьего класса в северных регионах дают 113-117 тысяч тенге за тонну, сообщает Eldala.kz.

Цена для южных областей с учётом расходов на транспортировку составляет уже 120 тысяч тенге за тонну, или 282 доллара.

Издание отмечает снижение в России цен на ячмень, который за неделю подешевел на 4,7 доллара (c 250,6 до 245,9 доллара за тонну). В Казахстане его цена остаётся на уровне 100 тысяч тенге. За тонну твёрдой пшеницы в Казахстане сегодня предлагают 210 тысяч тенге, льна – 335 тысяч, чечевицы – 380 тысяч тенге.

«Фермеры продолжают обращаться в Минсельхоз РК с просьбой повысить закупочные цены Продкорпорации в рамках форвардных контрактов, подтянув их с нынешнего уровня (103-107 тысяч тенге за тонну) до рыночного. Прозвучавший ранее запрос на эту тему от Ассоциации фермеров Казахстана на прошлой неделе поддержал генеральный директор Агрофирмы «Родина» Иван Сауэр, выступая на первом республиканском слете растениеводов Казахстана в рамках выставок KazAgro/KazFarm. Он отметил, что на фоне низкого урожая только справедливая цена на зерно позволит аграриям страны устоять на ногах и качественно подготовиться к севу 2022 года», – пишет издание.

Продкорпорация в рамках форвардных контрактов должна получить от фермеров 738 тысяч тонн пшеницы.

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