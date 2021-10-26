Цена нефти марки WTI достигла 7-летнего максимума

Стоимость американской нефти марки WTI впервые с октября 2014 года поднялась выше 85 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи, передает informburo.kz

Декабрьские фьючерсы на WTI выросли на 1,7%, до 85,1 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85,59 доллара за баррель.

По мнению экспертов, причиной роста цен стало сообщение членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией о необходимости соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива, сообщает РИА «Новости». С августа этого года ОПЕК+ начал увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

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