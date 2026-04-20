Цена перегруза: как грузовики разрушают дороги Казахстана

С мая 2025 года по 1 апреля 2026 года на автодорогах республиканского значения в Казахстане зафиксировано около 698 тысяч признаков нарушений, связанных с превышением весогабаритных норм грузового транспорта. Об этом сообщили в АО «Казавтожол».
Нарушения выявляются с помощью автоматизированных станций измерения (АСИ), которые работают круглосуточно и фиксируют параметры транспортных средств без участия человека.
Как перегруз влияет на дороги
Специалисты отмечают, что превышение допустимой массы и габаритов грузовиков значительно ускоряет износ дорожного покрытия. Это приводит к дополнительным затратам на ремонт и содержание трасс.
Общая протяженность автомобильных дорог международного и республиканского значения в Казахстане составляет около 25 тысяч километров, и их сохранность остается одним из приоритетов транспортной политики.
Контроль усиливают
На сегодняшний день на республиканских трассах установлено 46 автоматизированных станций измерения. При этом 24 из них введены в эксплуатацию в 2025 году — таким образом, их количество за год увеличилось в два раза.
АСИ фиксируют массу, габариты, государственные номера, марку транспортного средства и межосевые расстояния. Все данные автоматически передаются в уполномоченные органы для принятия решений.
Какие нормы действуют
Согласно установленным требованиям:
- допустимая нагрузка на одиночную ось — 10 тонн
- максимальная масса транспортного средства — до 44 тонн (в зависимости от конфигурации)
Систематическое превышение этих параметров ведет к разрушению дорожного покрытия и увеличению бюджетных расходов.
Штрафы и планы
За нарушение весогабаритных норм предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 571 КоАП РК, штрафы варьируются от 40 до 1000 МРП — в зависимости от степени превышения и категории нарушителя.
В ближайшие годы контроль станет еще жестче: к 2028 году количество автоматизированных станций измерения планируется увеличить до 126 единиц. Это позволит повысить сохранность дорог и снизить нагрузку на бюджет.
Отопительный сезон в Костанае: когда отключат тепло
Рекордный «Зеленый коридор»: костанайцы массово привели питомцев
