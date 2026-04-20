Рекордный «Зеленый коридор»: костанайцы массово привели питомцев

В Костанае подвели итоги акции «Зеленый коридор», которая прошла 18 апреля в районе Костанай-2. За один день ветеринарные службы чипировали и вакцинировали больше животных, чем за весь период с момента введения обязательного учета.

Акция проходила с 10:00 до 18:00 и была направлена на упорядочение ситуации с безнадзорными и бродячими животными. В рамках мероприятия владельцы могли бесплатно и оперативно зарегистрировать своих питомцев, а также провести вакцинацию против бешенства.

В работе приняли участие специалисты двух ветеринарных клиник — «Догма» и «Центр ветеринарной хирургии», а также ветеринарная станция Костаная.

По итогам акции чипирование и вакцинацию прошли 140 животных, из них:

126 собак

14 кошек

Для сравнения, с момента вступления в силу правил учета домашних животных — с 1 сентября 2023 года по 17 апреля 2026 года — в Костанае было зарегистрировано всего 127 животных (73 собаки и 54 кошки).

Таким образом, результаты одного дня превысили показатели почти за три года. Специалисты отмечают высокую эффективность акции и считают целесообразным проводить подобные мероприятия и в других районах города.

Напомним, согласно действующим правилам, все домашние животные, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, подлежат обязательному учету. Это необходимо для обеспечения безопасности, контроля за популяцией животных и профилактики опасных заболеваний, в том числе бешенства.

