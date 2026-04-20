Отопительный сезон в Костанае: когда отключат тепло

Отопительный сезон в Костанае проходит в штатном режиме и близится к завершению. Как сообщили на совещании в акимате сегодня, серьезных сбоев и аварий в этом году зафиксировано не было.

Окончательное решение об отключении отопления примут при устойчивом повышении среднесуточной температуры воздуха до +10°C и выше в течение 3–5 дней подряд. О дате завершения сезона жителей проинформируют дополнительно.

Отмечается, что первые температурные показатели выше +10°C в этом году были зафиксированы 3 апреля. Однако потепление оказалось кратковременным — теплые дни сменялись похолоданием.

По прогнозам, в период с 20 по 24 апреля в регионе сохранится неустойчивая погода: днем температура воздуха составит +10…+12°C, ночью ожидается понижение до 0…-3°C.

При этом отключение отопления в медицинских и дошкольных учреждениях будет проводиться по мере поступления соответствующих заявлений.

Специалисты подчеркивают, что решение о завершении отопительного сезона принимается с учетом погодных условий, чтобы избежать дискомфорта для жителей.

