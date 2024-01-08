Цена перестала соответствовать рыночной — Beeline Казахстан о повышении тарифов

Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции страны проанализировали условия тарифных планов и динамику изменения цен на услуги сотовой связи в стране. Причина — многочисленные жалобы в ведомство со стороны населения.

В итоге выяснилось, что только с мая по июль текущего года сотовые операторы повысили стоимость оказываемых услуг по 30 тарифным планам. Рост цен по ним серьезный- от 7,7% до 57,3%.

«В этой связи, с учетом пункта 3 статьи 99 Предпринимательского кодекса, то есть в связи с повторным обнаружением в календарном году, признаков анти конкурентных согласованных действий, агентством начаты расследования в отношении сотовых операторов. Это АО «Кселл», ТОО «МТ-С» и ТОО «Кар-Тел», то есть Тele2, Аctiv, Beeline», — сообщил пресс-секретарь агентства по защите и развитию конкуренции РК Нуржан Садырбай.

В ведомстве подчеркнули, что ранее агентством в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий. А сейчас повторное нарушение, поэтому всем сотовым операторам были направлены уведомления о том, чтобы они снизили цены. При этом представители сотовых операторов считают, что, если ценообразование будет сдерживаться, то их отрасль столкнется с дефицитом инвестиций, и это напрямую скажется на качестве связи.

«Компания Beeline не пересматривает стоимость всех тарифных планов одновременно. Меняются архивные тарифы, цена которых была установлена два-три года назад и перестала соответствовать рыночной. как вы знаете, в любом товаре или услуге существует ряд факторов, которые влияют на ценообразование и отрасль телекоммуникаций не исключение. Стоимость электроэнергии, инфляция, девальвация, рост потребления интернета — это неполный перечень подобных факторов, которые влияют на ценообразование», — сообщила пресс-секретарь Beeline Казахстан Гульмира Мухсинова.

Как отметила пресс-секретарь Гульмира Мухсинова, капитальные расходы в этом году компании по сравнению с 2021 выросли на 37%. Другие операторы связи также объясняют повышение цен — ростом объема инвестиций на поддержание и развитие сети. Однако, агентство по защите и развитию конкуренции страны наоборот наблюдает снижение объема инвестиций, и рост прибыли сотовых операторов.

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