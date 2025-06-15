В Костанайской области продолжается поэтапная модернизация автомобильной дороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак». Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.
Напомним, в 2021 году завершен проект реконструкции участка дороги перед городом Рудный протяжённостью 5,1 км. Общий объём инвестиций составил 4,5 млрд тенге. Благодаря этому отрезку автодорога была переведена с III на I-Б техническую категорию, что значительно повысило безопасность и комфорт для автомобилистов.
В текущем году активная работа продолжается: начат средний ремонт участка от путепровода города Рудного до пересечения с проспектом Абая в Костанае. Протяжённость участка — 31,5 км, а подрядчиком выступает ТОО «АБЗ плюс». Стоимость проекта — 6,7 млрд тенге. В рамках ремонта укладываются два слоя нового асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день уже завершена укладка нижнего слоя по правой стороне на 28,2 км и по левой стороне на 10,2 км. Окончание всех работ запланировано на октябрь 2025 года.
Отдельное внимание уделяется уличному освещению на направлении «Костанай – Рудный». В 2024 году в районе жилого массива Кунай смонтирован один километр линии освещения. В 2025 году в рамках ремонта будет построено ещё 3,8 км уличного освещения от Костаная до жилого массива Кунай.
Кроме того, в настоящее время ведётся проектирование освещения участка протяжённостью 25 км от жилого массива Кунай до города Рудный. Начало строительно-монтажных работ планируется в августе, а завершение — до конца декабря 2025 года.
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