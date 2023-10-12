Цена за килограмм муки выросла Костанайской области. Что будет дальше?

В стране за последнюю неделю цена на муку выросла в 13 регионах. В том числе и в Костанайской области. Причина, как отмечают специалисты, стоимость зерна нового урожая.

Средняя цена тонны пшеницы 3 класса доходит до 170 тысяч тенге. Но и его в регионе не много. 80 процентов зерна, поступающего на элеваторы, 5 класса. Его стоимость 50 тыс. тенге за тонну, но муку из него уже не сделаешь. Костанайский мелькомбинат пока пшеницу нового урожая не приобретал, использует старые запасы, но и здесь уже задумаются о том, что будет дальше.

«В период лета мы закупили хорошую партию пшеницы хорошего качества. Ее может хватить хотя бы на осень, но сейчас мы мельницу не останавливаем, потому что спрос появился на муку. Соответственно, если наша пшеницы закончится, ту что мы закупали. Нам придется закупать по рыночной стоимости, соответственно, придется немножко поднимать цены на муки», — говорит генеральный директор АО»Костанайский мелькомбинат» Куан Ескаиров.

Небольшая пекарня Евгения Яковенко тоже цены на хлеб не поднимает. Мужчина говорит, что стоимость для магазинов осталась прежней. Выручает продажа выпечки и сдобы, которая пока покрывает расходы. Ведь, если недавно они покупали муку за 175 тенге за килограмм, то сейчас на 83 тенге больше.

«За последние полторы недели рост цен составил в 83 тенге. Отсюда, соответственно, делается вывод, что и хлеб может подорожать, но, как правило, больше создается такая паника, потому что есть мукомолы, которые цены не поднимали, сейчас много, кто занимается мукомольным производством, всегда есть выбор, чтобы цена на хлеб для конечного потребителя не вырастала», — говорит руководитель пекарни Евгений Яковенко.

Владелец пекарни отмечает, что они пока не паникуют. Уборочная компания в регионах еще не завершена, а значит и ситуация может измениться. В настоящее время мука высшего сорта в магазинах стоит около 200 тенге за 1 кг, а мука первого сорта — от 150 до 170. По данным Бюро национальной статистики, с 26 сентября по 3 октября рост цен на муку первого сорта составил 2%. Это пока максимальные темпы с середины мая 2022 года.

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