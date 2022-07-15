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Цене на хлеб предсказали рост свыше 250 тенге

prostorecepty.com

Эксперты телеканала Atameken Business возмущены ростом цен на хлеб. Они заявляют, что стоимость этого социально значимого продукта может вырасти до 250 тенге и даже больше, сообщает Tengrinews.kz.

Причиной этого называют резкий скачок цен на муку. Только с начала лета они взлетели уже на три процента. Мукомолы и зернопереработчики обеспокоены наплывом российских производителей.

«Хлеб будет дороже чем 250 тенге, поверьте мне. Весь этот комплекс проблем, нерешенные проблемы утильсбора, нерешенные проблемы разграничения торговой политики между странами — участницами Таможенного союза, нерешенные проблемы по целеполаганию и проверке на конфликт интересов и приводят к тому, что у нас накачивается гигантский спекулятивный пузырь в цене на эти продукты. Поэтому не удивляйтесь, что цена хлеба увеличится», — заявила экономист Айман Турсынкан.

Тем временем мукомолы и зернопереработчики говорят, что высокие цены на муку не их вина. Дело в излишнем экспорте — зарубежные трейдеры давно закупают не готовый продукт, а сырье, перерабатывая его у себя в стране. Из-за этого нашим мукомолам нечего перерабатывать.

«На июль 2022 года из 2300 мукомольных компаний в Казахстане осталось всего 174. Они работают почти только на себестоимость, рентабельность всего два процента…» — заявил директор мукомольной компании Дос-Мукасан Таукебаев.

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