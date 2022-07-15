Цене на хлеб предсказали рост свыше 250 тенге

Эксперты телеканала Atameken Business возмущены ростом цен на хлеб. Они заявляют, что стоимость этого социально значимого продукта может вырасти до 250 тенге и даже больше, сообщает Tengrinews.kz.

Причиной этого называют резкий скачок цен на муку. Только с начала лета они взлетели уже на три процента. Мукомолы и зернопереработчики обеспокоены наплывом российских производителей.

«Хлеб будет дороже чем 250 тенге, поверьте мне. Весь этот комплекс проблем, нерешенные проблемы утильсбора, нерешенные проблемы разграничения торговой политики между странами — участницами Таможенного союза, нерешенные проблемы по целеполаганию и проверке на конфликт интересов и приводят к тому, что у нас накачивается гигантский спекулятивный пузырь в цене на эти продукты. Поэтому не удивляйтесь, что цена хлеба увеличится», — заявила экономист Айман Турсынкан.

Тем временем мукомолы и зернопереработчики говорят, что высокие цены на муку не их вина. Дело в излишнем экспорте — зарубежные трейдеры давно закупают не готовый продукт, а сырье, перерабатывая его у себя в стране. Из-за этого нашим мукомолам нечего перерабатывать.

«На июль 2022 года из 2300 мукомольных компаний в Казахстане осталось всего 174. Они работают почти только на себестоимость, рентабельность всего два процента…» — заявил директор мукомольной компании Дос-Мукасан Таукебаев.

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