Цене на хлеб предсказали рост свыше 250 тенге

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Эксперты телеканала Atameken Business возмущены ростом цен на хлеб. Они заявляют, что стоимость этого социально значимого продукта может вырасти до 250 тенге и даже больше, сообщает Tengrinews.kz.
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Причиной этого называют резкий скачок цен на муку. Только с начала лета они взлетели уже на три процента. Мукомолы и зернопереработчики обеспокоены наплывом российских производителей.
Тем временем мукомолы и зернопереработчики говорят, что высокие цены на муку не их вина. Дело в излишнем экспорте — зарубежные трейдеры давно закупают не готовый продукт, а сырье, перерабатывая его у себя в стране. Из-за этого нашим мукомолам нечего перерабатывать.
«На июль 2022 года из 2300 мукомольных компаний в Казахстане осталось всего 174. Они работают почти только на себестоимость, рентабельность всего два процента…» — заявил директор мукомольной компании Дос-Мукасан Таукебаев.
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