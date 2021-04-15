Ценники на бензин удивляют казахстанцев едва ли не каждое утро. Накануне посевной топливный вопрос особенно актуален. Выразили негодование по этому вопросу не только жители республики. Депутат мажилиса уже обратился к заместителю премьер-министра с просьбой разобраться в ситуации, а антимонопольному ведомству даже провести расследование на предмет ценового сговора, передает alau.kz

Почему растут цены на бензин? Этим вопросом озадачены не только простые граждане республики, но и парламентарии. Депутат мажилиса парламента Альберт Рау выразил недовольство повышением цены на горюче-смазочные материалы и даже обратился к правительству с просьбой разобраться в складывающейся ситуации, а антимонопольному ведомству даже провести расследование на предмет ценового сговора. Однако, эксперты в нефтегазовой отрасли в происходящем не видят ничего удивительного. По их мнению цена бензина должна была вырасти уже давно. «В марте прошлого года я прогнозировал, говорил, что уже на тот момент бензин продавался ниже его фактической себестоимости. То есть на сегодняшний день 1 литр сырой нефти казахстанской в Европе стоит примерно 170 тенге — плюс-минус в зависимости от колебаний курса. При этом литр бензина ,как готового продукта у нас здесь в Казахстане продается по цене 165-170 тенге за литр. Ну может чуть выше сейчас, то есть это готовый продукт переработки, который идет на НПЗ, проходит сложные технологические процессы, доставляется до АЗС ,продается на АЗС, плюс еще транспортируется», — отметил эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Бельдельдинов.

Как поясняет другой эксперт, одним из факторов роста цен на бензин является и повышение акциза с января этого года на 10-11 тенге на один литр. Он считает, что скачка цены в прошлом году не произошло из-за пандемии. Тогда во всем мире произошло снижение спроса и падение стоимости на мировых рынках. К тому же до 2016 года цены регулировались на законодательном уровне. Предельные цены устанавливались на бензин марки АИ-80, 92 и дизельное топливо.

«С 2016 года цены у нас находятся в свободном рынке без какого либо законодательного влияния со стороны государства , но при этом цены всегда находились и находятся в управляемом коридоре», — отметил эксперт в сфере нефтепродуктов Ерлан Жаукин.

Розничные цены по словам Ерлана Жаукина находятся в удобном для розничного потребителя коридоре, однако это не реальная цена на топливо. Адекватная реалиям рынка сумма значительно выше. Как предполагают эксперты, государство включит рычаги административного влияния на производителей и будут достигнуты какие-то договоренности.

«Если так сказать без какого-либо административного влияния, цена на уровне 190 тенге, то есть реальная рыночная цена порядка 190 тенге. Но учитывая социальное значение, я думаю, что в диапазоне от 170 до 180 тенге зафиксируется», — отметил Ерлан Жаукин.

Если этого не произойдет, цена неизбежно вырастет. И какой она окажется для простых потребителей — покажет время.

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