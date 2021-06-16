Ценники на картофель и морковь вводят в ступор покупателей в Костанае. Что говорят в облакимате?

Цены на овощи в последнее время стали, пожалуй, самой обсуждаемой темой у костанайцев, отодвинув на второй план даже коронавирус. Чиновники от сельского хозяйства, отчитывались в областном акимате о сложившейся ситуации.

Чиновники сообщили, что рост цен с начала года отмечен по нескольким позициям: сахар подорожал на 12,5 процентов, подсолнечное масло — на 15%, а вот картофель и морковь на 46 процентов и 42 процента соответственно, побив все рекорды.

«Повышение цены на картофель и морковь связано с сезонностью производства и повышением цен оптовых поставщиков, реализующих продукцию нового урожая. Возникла ситуация, когда запасы прошлого года заканчиваются, а новый урожай на юге только собирают. Овощей завезено 550 тонн, завозится из Алматы и Туркестанской области», — отметил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Тимур Бисимбаев.

Стоимость килограмма моркови в Костанае сегодня стоит не меньше 600 тенге, картофеля — от 300 до 400 тенге. Чтобы стабилизировать ситуацию, отмечают чиновники от сельского хозяйства, поставки из южных областей картофеля, моркови и лука будут увеличиваться. Помимо этого дополнительно должна помочь и продукция местных сельхозформирований и дачных хозяйств, но она появится на рынках только во второй декаде июля.

«По картофелю сейчас пошел рост цен. Поступают предложения по покупке за 180 тенге за кг. Надо работать, отрабатывать, принимать меры. Ярмарки нужно проводить. Нормы соблюдать и проводить ярмарки», — подчеркнул аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Так же аким области рекомендовал чиновникам держать ситуацию и с повышением цены на сахар. Начинается сезон домашних заготовок. В стабфонде сахар пока есть, но регион намерен закупить дополнительные объемы, пока поставщики предлагают приемлемую цену — 278 тенге за кг. Так же у акима области были запрошены дополнительные деньги на приобретение мяса птицы. Всего на данный момент в запасах стабфонда хранится 2,1 тыс. тонн социально-значимой продукции на 332 млн тенге.

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