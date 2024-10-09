За первый осенний месяц изменились цены на восемь категорий продуктов из списка социально значимых товаров, которые мониторятся в супермаркетах города. Причем пять из них стали дешевле, и только три – дороже, передает inbusiness.kz.

На ценовых качелях

Среди продуктов, которые подорожали за сентябрь, оказались капуста, куриное яйцо и окорочка. Стоимость овоща меняется почти каждую неделю и идет то вверх, то вниз. В конце августа капусту предлагали по 110 тенге, потом, к середине сентября, цена подпрыгнула до 145 тенге, потом снова дошла до 110, сейчас капусту продают по 123 тенге.

И если стоимость яйца летом традиционно снижалась и начиналась с 485 тенге за десяток, то в сентябре она подросла до 555 тенге, а в начале октября стала еще на 40 тенге выше и теперь начинается с отметки в 595 тенге.

Ценник на куриные окорочка тоже не отличался стабильностью: с 1125 повышался до 1135 тенге, потом по акции снижался до 985, а теперь вернулся на уровень 1125 тенге за килограмм.

Среди пяти продуктов, на которые снизилась цена, оказались овощи и пакет молока жирностью 2,5%. Уменьшение стоимости называют сезонным, потому что на рынке, кроме овощей из южных регионов страны, становится все больше продукции с местных полей. Так, за месяц цена картофеля с отметки 177 тенге снизилась до 135 тенге. Среди овощей самое большое уменьшение цены отмечено на морковь. Оранжевый овощ стал в два раза доступнее. В начале сентября его продавали по 309 тенге, а теперь – по 145 тенге. На 50 тенге подешевел и репчатый лук. Его продавали по 161 тенге, теперь – по 111 тенге. На 32 тенге за месяц упала цена и на свеклу, с 249 до 217 тенге. А пакет молока от одного из костанайских производителей стал дешевле на время акции, и теперь его продают по 369 тенге.

Держат позиции

Еще восемь продуктов держат стабильный ценник. Это четыре товара из стабфонда, среди которых гречка и рис. На развес эти крупы можно набрать по 189 и 425 тенге соответственно. Макароны остались на уровне 260 тенге, а сахар – 419 тенге за килограмм. Прежней осталась цена и на пакет муки первого сорта весом 2 килограмма – 585 тенге. Появилась в продаже и подобная мука на развес из стабфонда, и ее цена составляет 185 тенге за килограмм.

Что касается трех видов мяса, то их стоимость осталась неизменной. Доступнее всего говядина, ее предлагают по 2795 тенге, затем идет свинина – 2875 тенге. Самым дорогим видом остается конина, ее продают, как и месяц назад, по 3500 тенге.