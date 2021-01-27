Центр электронной коммерции открыли в Костанае

В Костанае появился центр электронной коммерции. Он образован для помощи местным бизнесменам. Если кто-либо из предпринимателей или организаций захочет перевести свое дело из оффлайна в онлайн-формат, то в новом центре ему подскажут как это сделать грамотно, передает alau.kz

Костанайское отделение «Казпочты» открыло новую для себя эру. Как иначе воспринять, что здесь активно внедряют электронные новинки. И каждая из них способна удивить даже главу региона. Например, виртуальный консультант Сауле, который отвечает на все вопросы клиентов.

Сауле можно смело назвать одним из сотрудников нового офиса, открывшегося в отделении «Казпочты». Это центр электронной коммерции «E-commerce». Он создан, чтобы поддержать представителей малого и среднего бизнеса.

«На базе АО «Казпочта» мы открываем сегодня «E-commerce» центр. Это центр по электронной торговле. Всем предпринимателям, которые желают перенести свой бизнес в онлайн, мы предоставляем такую площадку, где они могут консультироваться. Получать консультационные услуги от разработчиков сайтов интернет-магазинов, разрабатывать лендинги, каталоги разрабатывать для бизнеса»,- сообщил Абилхан Даулбаев, заместитель директора по бизнесу КОФ АО «Казпочта».

В офисе нового центра находится представитель крупной компании-партнера «Казпочты». Этот специалист может дать консультацию обратившимся клиентам, но уже более подробно, чем виртуальный помощник. Также здесь открыта зона для обслуживания юридических лиц. Для них центр электронной коммерции в первую очередь сделал проще работу с наличностью. В офисе поставили аппарат, который может принять и выдать крупные денежные суммы. Еще одно не столь давнее нововведение — электронная торговая площадка.

«В октябре запустился пилот «MarketPlace» под название «PostMarket». Онлайн-площадка, где будут продавать наши производители товаров по всему Казахстану свои товары в онлайн-формате. Ожидается по «MarketPlace» с 1 июля полная боевая готовность и введение в эксплуатацию»,- рассказал Абилхан Даулбаев.

«PostMarket» — проект пилотный, который запустили в прошлом году. Испытывают его всего в трех городах страны: Нур-Султан, Алматы и Костанай. В нашем городе эту площадку уже опробовал один из костанайских поставщиков спец.одежды, который теперь планирует расширение собственного цеха. Ведь новая площадка поможет ему найти новых покупателей по всей стране.

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