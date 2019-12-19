Центр Костаная сегодня перекроют

19 декабря с 13.00-14.00 часов в административном здании областного акимата с привлечением комплексных сил полиции, спецподразделений департамента полиции и аварийных служб области будет проводиться оперативно-тактическое учение «Шабуыл».

Учения направлены на предупреждение и пресечение преступлений, формирование готовности и навыков личного состава к борьбе с преступными посягательствами и действиям в экстремальных ситуациях.

В этой связи, движение по улице Тәуелсіздік (между улицами Баймагамбетова и Алтынсарина), а также прилегающей к ней части улицы Дулатова будет временно ограничено.