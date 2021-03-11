Центр миграционных услуг закрывают в Костанае

11 марта центр миграционных услуг прекращает свою работу. Об этом сообщили в региональном филиале НАО «ГК «Правительство для граждан».

Как пояснили в филиале, раннее в ЦМУ сотрудники госкопорации оказывали два вида услуг – выдача и продление разрешений трудовым мигрантам.

В 2020 году в Казахстане был запущен пилотный проект по передаче этих услуг в ЦОНы.

В пилотном проекте участвовала и Костанайскаяя область. Теперь практика внедрена на территории всей республики.

«На данный момент услуги по выдачее и продлению разрешений трудовым мигрантам через ЦОН оказываются во всех областях, городах и районных центрах. Для этого интегрированы информационные системы центров обслуживания населения с системами миграционной службы МВД, тем самым упрощен порядок передачи первичных и готовых документов в рамках «одного окна», — сообщили в филиале госкопорации.

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