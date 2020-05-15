Центр обслуживания населения в Житикаре будет закрыт до окончания карантина

Решение об этом принято в ходе заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

С данным предложением в Оперативный штаб области обратился аким Житикаринского района Абай Ибраев.

Аким района сообщил, что проведен мониторинг работы ЦОНа. Ежедневно ЦОН посещают более 200 человек.

По его словам, изучены документы, наиболее часто оформляемые в ЦОНе и в основном – это не срочные услуги.

«Учитывая нашу неблагополучную ситуацию и то, что не всегда гражданами соблюдаются санитарные нормы, мы просим приостановить работу ЦОНов», — сказал аким района.

Оперативный штаб области данное предложение поддержал.

Отметим, что на сегодняшний день в Житикаринском района зарегистрировано 52 случая заражения COVID-19, их которых 1 случай с летальным исходом.

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