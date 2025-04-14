Центральные улицы Костаная очень сильно загружены из-за увеличения в городе количества машин. В связи с этим полицией региона приняты экспериментальные нововведения. Изменена схема работы одного из центральных перекрестков, о чем теперь говорят новые дорожные знаки.

Автопарк Костанайской области в последние годы значительно увеличился. По данным полиции, сейчас в регионе насчитывается примерно 258 тысяч единиц транспортных средств. Есть еще и транзитный транспорт. В связи с этим, центральные улицы Костаная сильно загружены. Как рассказал заместитель начальника областного департамента полиции Алексей Милюк, для решения проблемы приходится идти на экспериментальные нововведения.

«В частности, это перекрытие левых поворотов на особо загруженных и главных магистральных артериях города. Одна из них, которая сейчас в пилотном проекте у нас тестируется, это улица Алтынсарина, перекресток с Толстого», — объяснил заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

11 апреля на выше обозначенном перекрестке уже установлены два знака, по одному на улице Алтынсарина, и на улице Толстого. Один запрещает левый поворот в направлении реки, второй такой же маневр в сторону улицы Гоголя. К такому решению сотрудники полиции пришли после видеомониторинга ситуации на этом участке дороги.

«Мы видим, что при остановке одной машины с поворотом налево, полностью прекращается движение по одной из полос улицы. Тем самым пропускная способность данного перекрестка снижается в два раза. При этом на улицу Толстого есть много альтернативных заездов, даже с учетом заезда с Абая, не с Алтынсарина, но только уходя правым поворотом», — говорит Алексей Милюк.

На перекрестке есть и пешеходный переход. Светофор здесь включается по желанию пешехода. Это, считают полицейские, также дезориентирует водителей. Алексей Милюк отметил, что изменение схемы работы перекрестка, пока только эксперимент. Но, если в результате него будет получен позитивный результат, опыт будет распространен и на другие пересечения улиц.

«Основная цель это повысить пропускную способность улиц, основных, магистральных, и, соответственно, снизить количество «пробок» в городе», — объяснил Алексей Милюк.

Полицейские считают, что изменения положительно скажутся на экологии, ведь стоя в пробке машины дымят, и своими выхлопами загрязняют окружающую среду.

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