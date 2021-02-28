Центр по обеспечению жильём, где можно будет получить субсидии на аренду квартиры, откроют в течение 2021 года

Что случилось. В Казахстане Центр по обеспечению жильём начнёт работать до конца 2021 года, сообщил заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев. Пока открытие этого центра на стадии подготовки. Специалисты занимаются интеграцией информации о казахстанцах, чтобы избавить людей от бюрократических процедур, сообщает informburo.kz

Для чего нужен Центр по обеспечению жильём. Здесь будут централизованно вести учёт всех нуждающихся в жилье, а также распределять жильё среди очередников в соответствии с лестницей доступности жилья.

Как будут распределять жильё. Предлагается предоставлять жильё не по категориям граждан, а в зависимости от фактических доходов:

Гражданам с доходом до одного прожиточного минимума (32,7 тысячи тенге) на каждого члена семьи – арендное жильё.

Гражданам с доходом до двух прожиточных минимумов (65,3 тысячи тенге) на каждого члена семьи – льготный кредит под 2% годовых (программы «2-10-20», «Бакытты отбасы»).

Гражданам с доходом до 3,1 прожиточного минимума (101,3 тысячи тенге) на каждого члена семьи – участие в новой программе «5-10-20».

Гражданам с доходом выше 3,1 прожиточного минимума на каждого члена семьи – участие в ипотечных программах банков второго уровня.

Перечень граждан, которые могут встать на учёт для получению жилья, ещё не подписан главой государства. Когда концепция проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики» будет принята, станет понятно, кто именно может рассчитывать на помощь от государства.

Почему это важно знать. После того как в Мининдустрии назвали размеры субсидий аренды жилья для очередников, казахстанцы стали интересоваться, куда им обращаться для получения этих субсидий. Обращаться пока некуда. Нужно дождаться, когда начнёт работать Центр по обеспечению жильём. Произойдёт это, как обещают, в этом году. Создание такого центра должно исключить человеческий фактор и обеспечить прозрачность процесса распределение жилья.

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