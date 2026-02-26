USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Центр уплотняют: ещё одна многоэтажка появится в Костанае

Возле дома №110 по улице Шаяхметова планируется строительство 10-этажного жилого дома примерно на 80 квартир. Однако будущая стройка вызывает серьёзное беспокойство у местных жителей.

Лазира Ажмухамбетова живёт в этой шестиэтажке с 2003 года. По её словам, район всегда был удобным и комфортным для проживания — практически центр города, где всё находится в шаговой доступности. Но перспектива появления рядом высотки с подземным паркингом, по мнению женщины, может обернуться проблемами.

— Риски вижу. Будут рыть котлован, забивать сваи. Вы представляете, что будет с нашим домом? Даже когда строили казахский драмтеатр, сваи забивали — нам было слышно. А здесь совсем рядом, — говорит жительница.

Люди опасаются, что строительные работы могут повлиять на состояние существующего дома. Кроме того, вызывает вопросы организация парковочного пространства. По предварительной информации, новый дом рассчитан примерно на 80 семей.

— Говорили, что перед строительством застройщик должен предусмотреть парковку. 80 семей — это минимум 80 машин. Будет ли паркинг на такое количество? И как будет организовано движение по улице Амангельды, где и сейчас интенсивный поток транспорта? — задаётся вопросом Лазира Ажмухамбетова.

Ещё одна серьёзная проблема — нагрузка на инженерные сети. Жители утверждают, что уже сейчас периодически сталкиваются с перебоями водоснабжения и снижением напора воды на верхних этажах.

Кунсулу Мендыбаева отмечает, что в прошлом году рядом по улице Летунова уже появился новый четырёхэтажный дом. Кроме того, по соседству находится здание бывшего городского отдела образования, которое также может стать жилым.

— Все подключаются к нашим коммуникациям. Новые сети не проводят — это дорого. Вода уже на шестой этаж не доходит. Со временем такая же ситуация может возникнуть и с отоплением, — говорит она.

По словам жителей, дальнейшее уплотнение застройки может привести к серьёзной перегрузке инфраструктуры района.

Редакция направила официальный запрос в управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области. Мы намерены выяснить, законно ли ведётся подготовка к строительству, имеется ли у застройщика полный пакет разрешительных документов и предусмотрены ли меры по обеспечению безопасности существующих домов и стабильной работы инженерных сетей.



