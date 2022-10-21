Центральную часть Костаная перекроют для движения автотранспорта

Информацию о перекрытии движения распространила пресс-служба акима Костаная.
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Завтра движение автотранспорта по улице Алтынсарина — в границах улиц Толстого и Тәуельсздiк будет перекрыто в связи с проведением сельхозярмарки.
Движение общественного транспорта будет организовано через проспект Абая. Автолюбителям и костанайцам рекомендуют планировать утренние поездки с учетом закрытого участка дороги. Начало ярмарки в 9 часов утра, пройдет она на площади в Сити-центре.
Свою продукцию, в том числе крупы, овощи, мясо, сахар и яйца, будут реализовывать сельхозтоваропроизводители региона, по ценам ниже рыночных на 10-15 процентов.
Tags: Алау Казахстан Костанайская область РТН
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