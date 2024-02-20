Центральную и западную часть Костаная планируют соединить

В этом году в Костанае ремонтными работами планируется охватить 42 улицы, протяженностью 43 км, сюда входит средний ремонт и реконструкция.

Как отметили в городском акимате, после того, как будет разыгран конкурс и позволит погода, дорожники сразу приступят к работам, так как планы на этот сезон большие.

«Также планируется начать реализацию 5 проектов реконструкций улиц . Это ул. Баймагамбетова в границах улиц Фролова-Назарбаева, ул. Фролова в границах улиц Абая-Баймагамбетова, проспект Назарбаева в границах от ул. Промышленная до кольцевой развязки, ул. Сьянова в границах улиц Гоголя – Рабочая. В 2025 году планируется реализация проекта реконструкция ул. Наримановская в границах Абая-Баймагамбетова,подана бюджетная заявка на ПСД», — сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно.

Денис Петрухно также рассказал, что в этом году уже началась разработка технико-экономического обоснования на строительство путепровода по ул.Тәуелсіздік в границах от Темирбаева до Достык — это улица на втором Костанае. Он соединит центральную и западную части города. В акимате отмечают, что проект многомиллиардный и долгосрочный.

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