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Центральные улицы перекроют из-за учений в Костанае

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Управление специализированной службы охраны Костанайской области распространило информацию для жителей и гостей Костаная. 

Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.

15 марта в 16.00 часов на территории Костанайского филиала РГУ «Национальный банк» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина.

 

 

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