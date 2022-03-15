Центральные улицы перекроют из-за учений в Костанае

Управление специализированной службы охраны Костанайской области распространило информацию для жителей и гостей Костаная.
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Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.
15 марта в 16.00 часов на территории Костанайского филиала РГУ «Национальный банк» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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