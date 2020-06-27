Центральный пляж благоустроят только в следующем году

Благоустройство центрального пляжа может состояться только в следующем году, а не этим летом, как сообщалось ранее. Сотрудники городского отдела ЖКХ сообщили, что сейчас идет разработка проекта, которая может затянуться до конца года, передает alau.kz

«В этом году планируется в рамках проведения реконструкции затобольского парка, также и обустроить территорию центрального пляжа. Сейчас документы находятся на гос.экспертизе. И возможно где-то в июле пляж будет закрыт для посетителей»,- сообщал ранее Бахтияр Тюлюбаев, руководитель отдела ЧС акимата города Костанай.

Этот комментарий давали сотрудники городского акимата в мае, а сегодня его опровергли в ЖКХ. Этим летом пляж, если и будут закрывать, то только из-за карантина. А вот ремонт дело не быстрое. Хотя работы действительно планируются.

«На сегодняшний день разрабатывается проект полностью по реконструкции центрального пляжа. К концу года мы закончим разработку проектирования, плюс у нас еще уйдет время на прохождение экспертизы. Там будут замечания какие-либо или нет – от этого будет зависеть. Я думаю, что не раньше декабря этого года»,- сообщил Нуралы Исергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Сами работы на центральном пляже, вероятно, начнут только в следующем году. Но вот о том, что там должно появиться информация остается прежней. Это раздевалки, зонты, лежаки и даже малые архитектурные формы. Ну, а в этом году рабочие приступили к благоустройству так называемой «тарелочки». Чтобы привести в порядок эту территорию в микрорайоне Аэропорт потратят 523 миллиона тенге.

«Будет проведено благоустройство вокруг самого озера. Благоустройство также будет бегодорожек, будет устройство детских игровых площадок. Также будет строительство многофункциональных спортивных площадок. Две смотровые площадки будут, полностью благоустройство и планируется произвести очистку самого озера»,- поделился Нуралы Исергепов.

Также у горожан есть шанс увидеть этим летом работающие фонтаны. И хотя сейчас их работу запретил главный санитарный врач региона, почти все они к запуску готовы. На вопрос почему фонтаны не запускали раньше, до того как был введен запрет, сотрудники ЖКХ сослались на условия карантина и режим ЧП, которые тогда не позволяли провести ремонт объектов.

«То, что не разрешено было появляться в парках, было ограничение передвижения по городу. Из-за этого получается, закуп материалов невозможно было произвести, чтобы их запустить. Как режим ЧП сняли, проводились ремонтные работы. На сегодняшний день все 22 фонтана, которые существуют все в рабочем состоянии, готовы к работе»,- сообщил Станислав Лобанский, главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

По сообщению главного специалиста в этом году были восстановлены 2 фонтана у памятника Первоцелинников, 2 фонтана на пересечении улиц Байтурсынова и Пушкина, а также фонтаны в парке 25-лет Независимости по Гашека и на бульваре молодежи.

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