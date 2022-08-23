Цену на сахар зафиксировали в 480 тенге за килограмм — сельхозуправление Костанайской области

Сейчас в стабфонде Костанайской области сформированы запасы по 15 наименованиям продуктов питания — в общем почти 10 тыс. тонн. На закуп этих объемов выделено 2,1 млрд тенге. Еще примерно 2,5 млрд тенге сельхозтоваропроизводители получили по оборотной схеме для закупа продуктов питания.

Как отмечают в управлении сельского хозяйства, сейчас при дополнительном закупе акцент делают на приобретении овощей.

«Сейчас идет закуп картофеля и овощей для стабилизации цен на овощи в зимний период, во всех уже проведены предварительные наработки о закладки картофеля и работы продолжаются. В прошлом году по форвардным договорам были закуплены на 1,5 тыс. тонн картофеля, на 60 тонн лука и 650 тонн лука, капусты и 140 тонн моркови»,- сообщила руководитель отдела управления сельского хозяйства Костанайской области Жанар Балтабаева.

При этом в стабфонде еще есть 1510 тонн картофеля, а также капусты, моркови и лука. Эти овощи завезены к нам в регион, в основном из южных областей страны, сейчас чиновники от сельского хозяйства начали заключать форвардные договоры уже с местными овощеводами. Что касается сахара из стабфонда, его уже можно увидеть на полках, поставляется он с Коксуского сахарного завода. Однако уже скоро начнет появляться продукт производства Таразского завода.

«Дополнительно заключен договор с Таразским сахарным заводом — более 680 тонн. На сегодня по пять тонн ежедневно отгружается по разнарядке городов и районов на сегодня зафиксирована цена 480 тенге за 1 кг сахара»,- говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства Костанайской области Жанар Балтабаева.

Этот объем сахара должен прийти в регион уже в конце августа и сентябре. По словам чиновников, сейчас предприниматели, особенно из Костаная, снизили количество заявок на выбор сахара из стабфонда. Возможно, добавляют они, на этот продукт питания пока снизился спрос.

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