Цены на аренду: что изменилось к декабрю

Фото из октрытых источников
Аренда жилья в Казахстане с 24 ноября по 1 декабря подешевела ещё на 2 %.
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По данным Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.
Максимальное снижение произошло:
— в Уральске: —6.2 %, до 2 708 тг за 1 кв. м;
— Костанае: —4.7 %, до 3 174 тг;
— Петропавловске: —4.7 %, до 2 600 тг;
— Алматы: —3.1 %, до 6 250 тг;
— Астане: —2.5 %, до 4 062 тг.
|Город
|Динамика 24 нояб. – 1 дек., %
|Алматы
|–3.1
|Астана
|–2.5
|Актау
|–0.04
|Актобе
|–0.5
|Атырау
|–2.1
|Караганда
|–0.8
|Костанай
|–4.7
|Павлодар
|–1.5
|Петропавловск
|–4.7
|Уральск
|–6.2
|Усть-Каменогорск
|–1.4
|Шымкент
|0.5
|Кокшетау
|0.0
Вернулись ли цены на прежний уровень
На 1 декабря цены на аренду ещё не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).
Наибольший разрыв остаётся в Костанае (+24.6 %), Павлодаре (+16.9 %), Алматы (+16.1 %), Астане (+11.7 %).
В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрём составляет не более 5 %.
Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28.8 %.
Средние цены на аренду квартир на 1 декабря:
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|230 000
|350 000
|500 000
|Астана
|170 000
|250 000
|330 000
|Актау
|120 000
|150 000
|200 000
|Актобе
|120 000
|150 000
|170 000
|Атырау
|130 000
|200 000
|210 000
|Караганда
|130 000
|160 000
|180 000
|Костанай
|125 000
|180 000
|175 000
|Павлодар
|110 000
|140 000
|155 000
|Петропавловск
|102 500
|130 000
|150 000
|Уральск
|110 000
|150 000
|180 000
|Усть-Каменогорск
|120 000
|150 000
|200 000
|Шымкент
|100 000
|140 000
|170 000
|Конаев
|130 000
|170 000
|230 000
|Талдыкорган
|80 000
|100 000
|120 000