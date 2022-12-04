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Цены на аренду: что изменилось к декабрю

Фото из октрытых источников

Аренда жилья в Казахстане с 24 ноября по 1 декабря подешевела ещё на 2 %.

По данным Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.

Максимальное снижение произошло:
— в Уральске: —6.2 %, до 2 708 тг за 1 кв. м;
— Костанае: —4.7 %, до 3 174 тг;
— Петропавловске: —4.7 %, до 2 600 тг;
— Алматы: —3.1 %, до 6 250 тг;
— Астане: —2.5 %, до 4 062 тг.

Город Динамика 24 нояб. –  1 дек., %
Алматы –3.1
Астана –2.5
Актау –0.04
Актобе –0.5
Атырау –2.1
Караганда –0.8
Костанай –4.7
Павлодар –1.5
Петропавловск –4.7
Уральск –6.2
Усть-Каменогорск –1.4
Шымкент 0.5
Кокшетау 0.0

Вернулись ли цены на прежний уровень

На 1 декабря цены на аренду ещё не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).

Наибольший разрыв остаётся в Костанае (+24.6 %), Павлодаре (+16.9 %), Алматы (+16.1 %), Астане (+11.7 %).

В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрём составляет не более 5 %.

Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28.8 %.

Средние цены на аренду квартир на 1 декабря:

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 230 000 350 000 500 000
Астана 170 000 250 000 330 000
Актау 120 000 150 000 200 000
Актобе 120 000 150 000 170 000
Атырау 130 000 200 000 210 000
Караганда 130 000 160 000 180 000
Костанай 125 000 180 000 175 000
Павлодар 110 000 140 000 155 000
Петропавловск 102 500 130 000 150 000
Уральск 110 000 150 000 180 000
Усть-Каменогорск 120 000 150 000 200 000
Шымкент 100 000 140 000 170 000
Конаев 130 000 170 000 230 000
Талдыкорган 80 000 100 000 120 000
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