Этим летом в костанайском парке аттракционов начнется долгожданная модернизация. Проект этот двухгодичный и выделено больше полутора миллиардов тенге. Начнут с замены самых старых аттракционов, таких как, например, «Сюрприз». Ему уже больше 40 лет. Но, несмотря на это, по словам работников, из года в год аттракцион остается самым востребованным среди костанайцев. По плану на его месте появится аналоговый аттракцион «Диско».

Напомним, что в прошлом году местные власти решили вернуть парк в госсобственность, так как он, по их мнению, не отвечает современным требованиям. В декабре 2024 года по решению суда с бывшим владельцем договор доверительного управления был расторгнут, и с 15 января эта территория находится в коммунальной собственности. На данный момент здесь 26 аттракционов. Сейчас заказчик объявил конкурс на определение подрядчика, который возьмется за проект. Результаты должны быть известны уже в середине апреля.

«Приобретается 12 аттракционов, это «Цепь» на 32 места, если «Вихрь» у нас сейчас всего 12 мест, бывает часто, когда молодежь в очереди стоит, а 32 места будет достаточно для того, чтобы сразу одним потоком пропустить. Новый аттракцион будет «Башня свободного падения» на 16 мест высотой 33 метра, это почти как «Косело обозрения» высотой», — рассказал директор Костанайского городского парка культуры и отдыха акимата Костаная Мирягуб Багиров.

После обновления в парке будет 18 аттракционов, 6 уже имеющихся, которые будут доступны жителям и во время модернизации. Это «Колесо обозрения» (2659), «Гусеница» (2660), «Орбита» (2703), «Тагада», «Солнышко» и «Автодром».

Кроме того, в план проекта входит установка дополнительной системы освещения, укладка новой брусчатки, автоматический полив всей территории и озеленение. Кроме того, для малышей организуют три детские площадки. А еще в порядок приведут торговые ларьки. Мирягуб Багиров также отметил, что в ближайшее время ожидается и повышение цен на билеты на аттракционы, приблизительно на 30%.

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