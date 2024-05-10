Цены на авиаперелеты в Костанае выросли на 28%

По итогам апреля текущего года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли на 3% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает finprom.kz.

В региональном разрезе сильнее всего удорожание ощущалось в Туркестанской области: на 30,5%. Далее идут Костанайская область (на 28,9%) и Шымкент (на 22,7%). В пятёрку регионов с наибольшим ростом цен в секторе также попали Восточно-Казахстанская (на 19,1%) и Северо-Казахстанская (на 15,7%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Павлодарской области: на 0,5% за год.

В ряде регионов — Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Мангистауской, Жетысуской и Абайской областях — цены снизились.

Доходы авиакомпаний тем временем выросли в деньгах на 16,2%, до 179,3 млрд тг. В том числе доход от перевозки грузов и багажа составил 3,2 млрд тг, от перевозки пассажиров — 176 млрд тг.

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