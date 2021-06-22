Цены на автогаз выросли в Казахстане

Все больше отраслей экономики переходит на рыночные механизмы регулирования. Этот процесс сопровождается ростом цен, которые теперь будут зависеть от уровня спроса и предложения. Данный процесс коснулся даже владельцев «газовых» авто. Подробности читайте в материале Нурфин.

Бензин — один из наиболее популярных видов топлива для транспортных средств. Его стоимость начала резко повышаться в конце первого квартала 2021 года. Так, за неполных три месяца (март — май) в Нур-Султане средняя цена марки АИ-92 выросла со 150 до 176 тенге за литр.

Подорожание коснулось и других регионов страны. Чтобы сэкономить деньги, некоторые автовладельцы стали переоборудовать свои машины на потребление газового и смешанного топлива. Однако и они также столкнулись с ростом цен. Об этом сообщает Energyprom.kz.

Дефицит и подорожание газобалонного топлива Всего в Казахстане на начало мая насчитывалось около 3,9 тыс. легковых машин, использующих газовое топливо. Это на 1,8% больше, чем годом ранее. А смешанное топливо используют 294,5 тыс. авто — прирост на 1,7% за год. За 5 месяцев текущего года объем производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 456 тыс. тонн. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение производства выявлено впервые за последние 8 лет, отмечавшихся ежегодным приростом. В то же время на автозаправочных станциях в Шымкенте образовался дефицит сжиженного газа и дизельного топлива.

Отмечается, что цены на автогаз подскочили от 67 до 85 тенге. Причины дорогого газа В марте 2021 года в Казахстане было отменено временное регулирование цен на сжиженный газ. Также истек срок совместного приказа Министерства энергетики и Министерства Национальной экономики РК о предельных ценах на розничную торговлю автомобильным газовым топливом. В результате это стало плохой новостью для автолюбителей, пользующихся газобаллонным и смешанным типом топлива, так как их стоимость повысилась.

Напомним, что рост цен на бензин также объяснялся переходом на рыночные механизмы урегулирования. Также на этот процесс повлиял выявленный ценовой сговор среди АЗС. В то же время ранее в Казахстане были повышены предельные цены на газ.

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