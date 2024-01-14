Цены на автомобили резко снизились в Казахстане

Долгое время автомобили в Казахстане постоянно росли в цене. Однако в декабре 2023 года они подешевели сразу на 2,5% всего за месяц. Подробности о темпах роста их стоимости читайте в материале NUR.KZ



Из-за текущих цен новые автомобили доступны не каждому казахстанцу. Например, по итогам декабря 2023 года цены на машины, по данным Бюро национальной статистики (БНС), за год выросли на 2,2%. При этом последний месяц прошлого года неожиданно отметился резким месячным снижением цен – сразу на 2,5%. Как отмечают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, нынешние темпы падения цен месяц к месяцу оказались самыми высокими с весны 2015 года. В целом же такое явление не совсем типично для казахстанского авторынка. Например, с августа 2015 по июль 2021 года машины в стране только дорожали.

Впрочем, несмотря на снижение цен, на текущий момент новые авто все равно стоят значительно дороже, чем ранее. Например, по данным БНС, текущие цены сразу на 27,3% выше тех, что были в декабре 2020 года.

Другими словами, если раньше автомобиль стоил, например, около 5 млн тенге, то теперь аналогичная машина будет стоить примерно на 1,4 млн тенге дороже. Постоянный рост цен на транспортные средства заставлял казахстанцев искать различные способы сэкономить. Некоторые граждане даже ввозили на территорию страны так называемые «автомобили-конструкторы», однако в скором времени такая «лазейка» станет менее доступной.

@Автор: Илья Манаев

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