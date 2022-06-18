Цены на бензин АИ-95 вырастут в Казахстане

Цены на высокооктановый бензин перестанут сдерживать в Казахстане с 1 июля 2022 года, передает Liter.kz.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Бензин марки АИ-95, даже если подорожает, он все равно будет под рассмотрением госорганов в сфере конкуренции. Галопирующего роста никто не ожидает. Потребление 95-го бензина не такое большое у нас в стране. Поэтому рынок должен сам определить цены, сегодняшний уровень цен довольно комфортный, – сказал Акчулаков в кулуарах Сената.

Стоимость бензина марки Аи-95 может вырасти на разницу цены акциза за прошедшие полгода.

В странах ЕАЭС до 2025 года планируют сформировать единый топливный рынок. Тогда для недопущения перетока топлива заграницу цены в Казахстане будут стремиться к средним показателям стран Союза. Сейчас цены на топливо в Казахстане остаются одними из самых низких на пространстве СНГ

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