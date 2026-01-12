В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали информацию о якобы предстоящем резком росте цен на бензин, распространившуюся в социальных сетях на прошлой неделе. Поводом для обсуждений стало заседание Высшего Евразийского экономического совета, прошедшее 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz

Общий рынок ЕАЭС — без автоматического роста цен

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года в рамках формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов стран ЕАЭС цены на топливо в Казахстане могут сравняться с другими государствами союза. В Министерство энергетики Республики Казахстан эту информацию назвали неверной интерпретацией.

По словам официального представителя ведомства Асель Серикпаевой, создание общего рынка будет проходить поэтапно и предполагает гармонизацию законодательства, а не мгновенное выравнивание цен.

Мораторий на АИ-92 продолжает действовать

В министерстве подчеркнули, что в Казахстане по-прежнему сохраняется мораторий на повышение цен на бензин АИ-92. Эта мера направлена на сдерживание инфляции, и резких скачков стоимости топлива в ближайшее время не ожидается. Ситуация остается под контролем государства.

Риски «серого» экспорта

В МЭ также обратили внимание на значительную разницу в ценах на топливо между Казахстаном и соседними странами. По словам Асель Серикпаевой, это создает риски нелегального вывоза дешевого бензина за пределы страны и может привести к искусственному дефициту на внутреннем рынке.

Инвестиции и развитие отрасли

Низкие цены, отметили в ведомстве, одновременно ограничивают инвестиционные возможности нефтепереработки. Отрасли требуются средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского НПЗ, а также для строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода.

Переход к рынку — без шоков

В министерстве заверили, что после завершения действия моратория переход к рыночному ценообразованию будет осуществляться плавно. Все решения будут приниматься с учетом экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить резких и болезненных изменений для потребителей.

Асель Серикпаева подчеркнула, что при любых интеграционных процессах в рамках Евразийский экономический союз приоритетом для Казахстана остаются национальные интересы и социальное благополучие граждан.

