Цены на газ снижены в большинстве регионов Казахстана

В результате экспертизы цен Комитет по регулированию естественных монополий снизил цены на газ в большинстве регионов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Комитете по регулированию естественных монополий сообщили, что инициировали проведение экспертизы цены на товарный газ для потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» во всех газифицированных регионах. В конце сентября 2021 года по запросу тарифного ведомства АО «КазТрансГаз Аймак» представлены необходимые документы для экспертизы.

По итогам экспертизы цены КРЕМ снизил снабженческую надбавку АО «КазТрансГаз Аймак» во всех газифицированных регионах страны от 15 процентов (Восточно-Казахстанская область) до 50,63 процента (Атырауская область).

В комитете отметили, что цена газа для потребителей на 70-80 процентов зависит от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго, и остальная часть цены природного газа состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа, которую регулирует КРЕМ.

В результате работы по снижению снабженческой надбавки комитет снизил конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34 до 38,96 процента. Максимального снижения удалось добиться для Атырауской области, где снижение составило 38,96 процента, а минимальное снижение на 0,34 процента произошло в Карагандинской области, где только недавно потребители были подключены к товарному газу.

Сниженные цены будут действовать с 1 февраля 2022 года.

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