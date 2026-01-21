По оценкам экспертов, рост цен на пшеницу в 2025 году стал одной из ключевых причин подорожания говядины в Казахстане. Прошедший год оказался для аграрного сектора одновременно рекордным и противоречивым: высокий урожай зерна привёл к цепочке последствий, затронувших как растениеводство, так и животноводство. Об этом сообщает inbusiness.kz.

Рекордный урожай и устойчивые цены на зерно

В 2025 году казахстанские аграрии собрали 20,3 млн тонн пшеницы в бункерном весе. Хотя это не превысило исторический максимум 2011 года (23 млн тонн), результат стал одним из лучших за последние годы. Однако ожидаемого снижения цен не произошло. К концу осени стоимость пшеницы сохранилась на уровне около 90 тыс. тенге за тонну для 3-го класса и 80 тыс. тенге для 4-го класса с НДС — в отличие от предыдущего года, когда цены падали почти вдвое.

Причина устойчивости цен, как отмечают эксперты, кроется не в урожае, а в переработке. Основным фактором стал резкий рост производства кормовой муки, ориентированной на экспорт в Китай.

Экспорт в Китай и поддержка логистики

Продовольственная пшеница из Казахстана в КНР не поставляется из-за высоких пошлин, тогда как кормовая мука экспортируется без ограничений. Если в прошлом сезоне её поставки в Китай составляли около 2,6 млн тонн, то в текущем маркетинговом году объёмы могут вырасти как минимум вдвое. Новые перерабатывающие мощности вводились практически ежемесячно, а осенью отгрузки достигали 300 тыс. тонн в месяц, отмечает аграрный портал ElDala.

Параллельно увеличился и общий экспорт зерна — с привычных 10 млн тонн до 13,4 млн тонн по итогам прошлого сезона. Дополнительную поддержку ценам оказали транспортные субсидии, введённые правительством в начале 2025 года для компенсации логистических расходов при поставках на удалённые рынки. Мера продлена и на 2026 год.

Удар по животноводству и рост цен на мясо

Если для растениеводов 2025 год стал успешным, то для животноводов он оказался крайне сложным. Массовый экспорт кормовой муки и ячменя привёл к дефициту кормов на внутреннем рынке и резкому росту цен. Стоимость отрубей выросла с 45 до 110 тенге за килограмм, а цены на сено, фураж и шроты в целом увеличились примерно вдвое.

Это неминуемо отразилось на стоимости скота. Молодняк подорожал почти в два раза — до 2100 тенге за килограмм живого веса. В результате говядина в рознице достигла 5–6 тыс. тенге за килограмм.

Административные ограничения и их последствия

На фоне роста цен правительство ввело жёсткие меры. В конце апреля был установлен полный запрет на экспорт бычков, а с сентября 2025 года ограничения распространились и на экспорт говядины, разрешив его только в рамках квот для крупных компаний.

Эти меры вызвали недовольство фермеров: после введения запретов закупочные цены на скот снизились примерно на 20%. Многие откормочные площадки, закупившие скот и корма по высоким ценам, оказались под угрозой убытков и банкротства.

Планы государства до 2030 года

Власти пообещали стабилизировать ситуацию за счёт Комплексного плана развития животноводства до 2030 года, одобренного на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. Документ предусматривает рост поголовья КРС с 7,9 до 12 млн голов, увеличение производства мяса до 1,8 млн тонн и двукратный рост экспорта.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил о планах запуска льготных кредитных программ под 5–6% годовых на приобретение племенного скота, развитие пастбищ, покупку кормозаготовительной техники и пополнение оборотных средств. При этом вопрос полного финансирования плана пока остаётся открытым.

Новый порядок убоя скота

С 2026 года в Казахстане вводятся обязательные требования по убою сельхозживотных исключительно на специализированных убойных пунктах с ветеринарным контролем и обязательной цифровой регистрацией. Все этапы — от хозяйства до прилавка — должны фиксироваться в информационных системах. Пилотный проект уже запущен и охватывает торговые и перерабатывающие объекты.

Эксперты предупреждают, что на начальном этапе возможны технические сложности, которые могут дополнительно повлиять на стоимость мяса.

Таким образом, рекордный урожай зерна, рост экспорта и административные меры в совокупности привели к серьёзному дисбалансу на рынке. Удастся ли государственным программам стабилизировать ситуацию и сдержать рост цен, покажут ближайшие годы.