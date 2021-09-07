Цены на яйца вернутся к уровню начала года. Тогда они стоили около 500 тенге за десяток

Что случилось. Антимонопольный орган договорился с производителями о сохранении роста цен почти на все продовольственные товары, сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин на заседании правительства, передает informburo.kz

«Ежемесячно агентство встречается с представителями ассоциаций и крупнейших производителей продовольственных товаров. На последней встрече достигнута договорённость об отсутствии причин для роста цен до конца текущего года, за исключением куриных яиц, цены на которые после межсезонья вернутся к уровню начала года», – сообщил Серик Жумангарин.

Контекст. В начале года был отмечен резкий скачок цен на куриные яйца. Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов объяснял это удорожанием кормов. Он отмечал, что осенью ситуация изменится, потребление яйца начнёт восстанавливаться и производители компенсируют ранее понесённые убытки. Летом цены на яйца значительно снизились.

После этого местные исполнительные органы устанавливали предельные цены на яйца. В Нур-Султане предельная розничная цена на куриные яйца I категории составила 469 тенге за десяток, в Алматы – 487 тенге за десяток.

Борьба с инфляцией. Чтобы сдержать рост цен, разработан проект комплексных мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы. Он включает в себя 70 мероприятий по двум направлениям: оперативные и среднесрочные меры. Проект разработали в связи с тем, что годовая инфляция в Казахстане в августе составила 8,7%, более 50% от неё приходится на рост цен на продукты.

«Под влиянием таких трендов, как разрыв в логистических цепочках, структурные изменения в спросе, экспансионные монетарные и фискальные программы поддержки экономики, сегодня рост инфляции наблюдается во всём мире. В результате, международные финансовые организации прогнозируют в 2021 году ускорение инфляции во всём мире до 3,9%», – сообщил министр национальной экономки Асет Иргалиев.

В Национальном банке отметили, что в пяти регионах в августе инфляция превысила отметку в 9%.

Динамика инфляции в 2021 году / Скриншот из доклада министра национальной экономики Асета Иргалиева

Оперативные меры. Оперативные меры должны реализовать в течение 2021 года.

Для расширения товарного предложения проведут 16 мероприятий. Среди них:

закупка видов социально значимых продовольственных товаров;

определение потребности производителей, в рамках форвардных договоров и «оборотной схемы».

Также проведут скрининг, цифровизацию торговых процессов, мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности. Усилят контроль цен на социально значимые продукты. Кроме того, министерством предложено ввести ограничения на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке, а также запретить вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев. Также в 2021 году утвердят комплексные тарифы на медицинские услуги.

Среднесрочные меры. До 2024 года планируется реализовать 28 мероприятий, которые предусматривают:

обеспечение загруженности стабфондов;

реализацию импортозамещающих проектов;

переход от административного регулирования цен;

проведут дезинфляционную денежно-кредитной политику.

Для реализации всех мер и мониторинга их проведения при Минторговли создадут операционный штаб.

Почему это важно знать. Несмотря на обещания и заявления госорганов о сдерживании инфляции, в Казахстане ожидают роста цен на продукты. Уже сейчас покупатели отмечают повышение стоимости товаров, из которых состоит потребительская корзина: мясо, овощи, крупы. Предприниматели заявляют о возможном росте цен на молоко до 600 тенге после введения маркировки (хотя в МНЭ считают, что максимальное удорожание не превысит 1,76%), из-за засухи и неурожая, очевидно, подорожает хлеб. Теперь казахстанцам также стоит ожидать, что за десяток яиц им придётся снова отдавать около 500 тенге.

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