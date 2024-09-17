Цены на ярмарках обязали устанавливать ниже рыночных — Минторговли

Стандарты проведения ярмарок и республиканских выставок в Казахстане разработали и утвердили в Министерстве торговли и интеграции. Об этом на совещании по стабилизации цен на социальные продукты питания, прошедшем 14 сентября в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, информировала первый вице-министр МТИ Айжан Бижанова.

Стандарты и календарные графики проведения ярмарок и выставок являются частью Правил внутренней торговли, утвержденных МТИ в июле этого года. Определены пять видов: сезонные ярмарки (школьные принадлежности, уголь, сено и т.д.), тематические (для поддержки отечественных товаропроизводителей), сельскохозяйственные (сельхозтовары для жителей по доступной цене), праздничные (к празднованию государственных праздников), региональные специализированные выставки (когда участниками выставки являются несколько регионов).

«Для каждого вида ярмарки определен календарный график ипериод проведения. Например, сельскохозяйственные ярмарки должны проводиться в районах не реже одного раза в две недели, в городах республиканского и областного значения – не менее одного раза в неделю. Места для торговли предоставляются бесплатно. Организационный процесс должен быть оцифрован, чтобы все желающие принять участие могли подать заявки онлайн. Цены на сельскохозяйственных, праздничных и сезонных ярмарках устанавливаются ниже рыночных», — сообщила Айжан Бижанова.

Вице-премьер подчеркнул социальную значимость проведения сельскохозяйственных ярмарок в столице и поручил акимату Астаны как можно скорей начать организацию традиционных осенних региональных ярмарок.

Объем запасов продовольствия в стране составляет 725,8 тыс. тонн– об этом на совещании сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Продовольственный запас страны формируется из 29 видов продуктов питания (баранина, говядина, овощи, крупы, кисломолочные продукты, рыба, подсолнечное масло и другие). Запасы хранятся на складах СПК, в торговых сетях, у сельхозпроизводителей, крупных оптовых поставщиков.

«С учетом продолжающегося сбора урожая, имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребностей жителей страны в основных продуктах питания», — отметил Азат Султанов.

За прошедшую неделю средний индекс цен на социальные продукты питания остался стабильным, 0% роста. С начала года и по 10 сентября по-прежнему сохраняется дефляция: -0,2%.

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