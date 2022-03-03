Цены на электронику и бытовую технику повышаются в Казахстане

В Казахстане на фоне падения тенге повышаются цены на электронику, бытовую технику и прочие товары для дома. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в крупных торговых сетях.

Sulpak

В магазинах Sulpak уже изменились ценники, но не на все товары, а только на отдельные виды.

«Очевидно, что поставщики пересматривают цены, опираясь на курсовую разницу. Но у нас большую часть товаров сейчас можно купить по прежней цене. Например, Samsung цены на свою продукцию еще не пересматривала. А на продукцию Apple поставщики уже скорректировали цены на 5-10 процентов», — сообщили в пресс-службе компании.

«Белый ветер»

В магазинах «Белый ветер» также идет повышение цен, и тоже только на отдельный ассортимент товаров. По данным пресс-службы компании, на изменение ценников в будущем повлияет не только ослабление тенге.

«Основная причина изменения цен на бытовую и компьютерную технику — повышение курса доллара, так как эти товары импортируются в Казахстан из других стран. Кроме изменения курса, в среднесрочной перспективе на стоимость товара также повлияет увеличение цены и срока логистики. Еще одна причина повышения цен связана с возможным дефицитом товаров из-за неопределенности в поставках. Некоторые бренды из нашего ассортимента завозились из Российской Федерации, казахстанские филиалы этих вендеров контролируются офисами из Москвы. На текущий момент у нас нет четкого понимания по дальнейшему взаимодействию с ними», — отметила руководитель отдела маркетинга «Белого ветра» Яна Новохацкая.

Однако в компании пока не могут назвать точный процент, на который увеличились цены. Новохацкая пояснила, что в пределах одной категории товаров есть разные бренды с разными условиями поставки и реализации: предоплата, отсрочка, консигнация.

«Также мы понимаем, что очень важно сохранять баланс между предложением рынка и платежеспособностью населения. Если резко поднять цены на все, то продажи остановятся и товар превратится в неликвид. Наша задача — поддержать реализацию и предоставить возможность нашим клиентам приобрести нужную технику по старым ценам. Поэтому пересчета цен на весь ассортимент пока не было. Однако буквально сейчас был новый приход товара по новым ценам», — подчеркнула она.

По словам Новохацкой, ажиотажа в магазинах «Белого ветра» и при онлайн-покупках на их сайте в последние дни не наблюдалось.

«В текущих реалиях сложно давать какие-либо прогнозы, так как все зависит от внешних факторов. Но опыт подсказывает, что значительного изменения курса валют уже не будет, соответственно, и возвращения цен к прежнему уровню», — подытожила она.

«Технодом»

В магазинах «Технодома» цены на товары пока не повышались. Однако в компании заявили, что подорожание может произойти на новые поставки.

«Цены еще не повышались. Но по моделям производители высылают новые цены. Однако никто еще финально не поднял. Ситуация меняется каждый день. Цены устанавливают производители, и мы лишь их транслируем, с учетом курса тенге по отношению к иностранным валютам. В основном весь ассортимент, который мы продаем, — это импортный товар, произведенный за пределами Казахстана», — рассказали в компании.

Отмечается, что логистика ввоза товаров из Европы будет меняться.

«Это может привести к задержке поставок товаров в первое время. Но дефицита товара мы не прогнозируем», — добавили в «Технодоме».

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