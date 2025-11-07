В Казахстане резко подорожали семена подсолнечника и сафлора, сообщает LS. В целом в октябре сельхозпродукция по стране прибавила в цене в среднем на 6,3% год к году.

По данным Бюро национальной статистики, наибольший рост показали:

виноград (свежий) — +34,8% ;

; огурцы закрытого грунта — +22,7% ;

; картофель — +20,2% ;

; перцы — +16,4% ;

; помидоры закрытого грунта — +15%.

Продолжают дорожать семена:

подсолнечника — +22% ;

; сафлора — +19,8% ;

; льна-кудряша — +16% ;

; рапса — +14,8%.

Выросли цены также на чеснок (+8,6%), кукурузу (+7,8%), ячмень (+6,5%), арбузы (+5,9%), морковь (+5,3%), баклажаны (+5,1%), дыни (+4,7%), капусту (+2,8%) и бобовые овощи (+2%). Срезанные цветы и бутоны подорожали на 30%.

При этом ряд позиций подешевел: рис — −10,5% , просо — −4,5%, гречиха — −4%. Снижение также зафиксировано по соевым бобам (−1,7%), овсу (−1,3%), пшенице (−1,3%) и ржи (−0,5%).

Из продукции животноводства заметно выросла отпускная цена на домашнюю птицу (+28,7%), свиней (+23,9%), КРС (+18,9%), лошадей (+9,9%) и овец (+8,6%). Продолжают расти в цене молоко (+7,1%) и яйца (+9,4%).

