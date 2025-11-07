В Казахстане резко подорожали семена подсолнечника и сафлора, сообщает LS. В целом в октябре сельхозпродукция по стране прибавила в цене в среднем на 6,3% год к году.
По данным Бюро национальной статистики, наибольший рост показали:
- виноград (свежий) — +34,8%;
- огурцы закрытого грунта — +22,7%;
- картофель — +20,2%;
- перцы — +16,4%;
- помидоры закрытого грунта — +15%.
Продолжают дорожать семена:
- подсолнечника — +22%;
- сафлора — +19,8%;
- льна-кудряша — +16%;
- рапса — +14,8%.
Выросли цены также на чеснок (+8,6%), кукурузу (+7,8%), ячмень (+6,5%), арбузы (+5,9%), морковь (+5,3%), баклажаны (+5,1%), дыни (+4,7%), капусту (+2,8%) и бобовые овощи (+2%). Срезанные цветы и бутоны подорожали на 30%.
При этом ряд позиций подешевел: рис — −10,5% , просо — −4,5%, гречиха — −4%. Снижение также зафиксировано по соевым бобам (−1,7%), овсу (−1,3%), пшенице (−1,3%) и ржи (−0,5%).
Из продукции животноводства заметно выросла отпускная цена на домашнюю птицу (+28,7%), свиней (+23,9%), КРС (+18,9%), лошадей (+9,9%) и овец (+8,6%). Продолжают расти в цене молоко (+7,1%) и яйца (+9,4%).
