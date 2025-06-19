Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 19 июня 2025 года рассказал, как долго будет держаться высокая цена на картофель и другие овощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин признал, что был риск дефицита овощей.

«Не буду скрывать, мы просто об этом не говорили, с начала года постоянно стояла угроза дефицита. Это связано с тем, что в соседних странах, у которых население больше, чем в Казахстане, по различным товарам были сложные ситуации. У южных соседей не хватало мяса, на севере не хватало картофеля. Мы стояли перед дилеммой. Цена росла», – добавил он.

В итоге, по словам главы МНЭ, было принято решение дать сельхозтоваропроизводителям возможность заработать в течение определенного времени.

«В настоящее время действует запрет на экспорт картофеля и продлен запрет на экспорт КРС. Сейчас, естественно, запрет на экспорт картофеля стоит, потому что и у нас, и в соседних республиках пошел ранний картофель. Продлили запрет на экспорт КРС, чтобы стабилизировать цены на мясо. Со всеми ассоциациями подписываются меморандумы, проводятся совещания по росту цен на социально значимые продукты питания, главным образом, поскольку это товары той ценовой категории, которые люди будут покупать всегда», – подчеркнул Серик Жумангарин.

На сегодня, по его данным, цены на социальные продукты стабилизировались.

«Это связано с сезонным фактором. При этом четыре продукта – картофель, морковь, лук и капуста – к сожалению, сейчас являются трендообразующими, и это будет до конца июня, после чего произойдет снижение», – резюмировал спикер.

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