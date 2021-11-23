Цены на конину и говядину в Казахстане подскочили на 20% с началом заготовки согыма

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С началом заготовки согыма цены на мясо одной лошади варьируются от 500 до 800 тысяч тенге, а на рынках в некоторых регионах страны один килограмм конины стоит около 4000 тенге, сообщает «31 канал».
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По словам крестьян, цена на мясо напрямую зависит от стоимости кормов. Например, на приобретение одной тонны кормов затрачивается 150 тысяч тенге, одной тонны сена – 50 тысяч тенге. передает informburo.kz
Из-за роста цены на конину и говядину многие жители страны перешли на мясо птицы. Однако мясо птицы также подорожало на 20% Так, в социальных магазинах Павлодарской области килограмм куриного мяса ещё летом стоил 1000 тенге, а сейчас подорожал до 1250 тенге. В других магазинах цена начинается от 1400 тенге.
Между тем, в Шымкенте наблюдается рост цен на баранину. В городе баранину продают по 2600 тенге за килограмм, мягкую часть лошади – по 3500 тенге. Продавцы объясняют это повышенным спросом на зимний период.
«Чистая мякоть – от трёх тысяч тенге, с костью – 2590 тенге, рёбра и грудка – 2450 тенге, лопатка, позвоночник и шейная грудь по 2500 тенге за килограмм», – рассказала продавец Индира Парманова.
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