Цены на конину и говядину в Казахстане подскочили на 20% с началом заготовки согыма

С началом заготовки согыма цены на мясо одной лошади варьируются от 500 до 800 тысяч тенге, а на рынках в некоторых регионах страны один килограмм конины стоит около 4000 тенге, сообщает «31 канал».

По словам крестьян, цена на мясо напрямую зависит от стоимости кормов. Например, на приобретение одной тонны кормов затрачивается 150 тысяч тенге, одной тонны сена – 50 тысяч тенге. передает informburo.kz

Из-за роста цены на конину и говядину многие жители страны перешли на мясо птицы. Однако мясо птицы также подорожало на 20% Так, в социальных магазинах Павлодарской области килограмм куриного мяса ещё летом стоил 1000 тенге, а сейчас подорожал до 1250 тенге. В других магазинах цена начинается от 1400 тенге.

Между тем, в Шымкенте наблюдается рост цен на баранину. В городе баранину продают по 2600 тенге за килограмм, мягкую часть лошади – по 3500 тенге. Продавцы объясняют это повышенным спросом на зимний период.

«Чистая мякоть – от трёх тысяч тенге, с костью – 2590 тенге, рёбра и грудка – 2450 тенге, лопатка, позвоночник и шейная грудь по 2500 тенге за килограмм», – рассказала продавец Индира Парманова.

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