Цены на куриные яйца стремительно растут

В Казахстане опять растут цены на яйца. Например, в Актюбинской области за неделю продукт подорожал в среднем на 100 тенге. В Петропавловске чуть дешевле, но местные продавцы ежедневно меняют ценники. Разницу почувствовали жители Караганды и Уральска. Торговцы уверяют, это явление сезонное. Но дорожающий продукт серьезно беспокоит чиновников. Они уже готовы вмешаться в ситуацию, сообщает телеканал КТК.

На рынках Петропавловска найти отборные яйца – настоящая проблема. Из-за постоянного роста цен торговцы завалили прилавки продуктом низких сортов.

Продавцы объясняют: яйца второй и третьей категорий гораздо дешевле яиц стандартного размера, соответственно, и берут их охотнее, чем те, что крупнее и дороже. Но сейчас почему-то даже эта «мелочь» становится недоступной. За два последних дня крошечные яйца подорожали сразу на 70 тенге. – Не знаю, ничего не можем сказать, каждый год так: корм дорожает, и яйца дорожают. Все, больше ничего не можем сказать. Зато у покупателей масса претензий. В первую очередь возмущены пенсионеры.

«Белок нужен человеку, и человек должен обязательно там пару белков этих съедать, для организма нам. Теперь мы этого не будем кушать, потому что нет возможности такой, где мы возьмем, у нас пенсии-то не растут, растет-то только вот цена», — говорит Тамара Плотникова.

Карагандинские торговцы тоже стараются закупать у оптовиков самые дешевые яйца. Иначе, говорят, выручка исчезнет. И хотя в регионе находится сразу несколько птицефабрик, цены здесь тоже ползут вверх. За неделю десяток подорожал сразу на 50 тенге.

«Яички по 280 были, нам привозили. Сейчас, конечно, резко подорожали. Люди возмущаются. Нам объясняют тем, что бензин подорожал, корма подорожали. Не только яйца, вообще же подорожание сейчас идет. Мы просто обычные берем, по минимальной цене, а если особые, это вообще дороже идет», — говорит продавец Асель Жаксыбекова.

Цены на яйца стремительно растут и в Уральске. За десяток отборных просят уже больше 400 тенге. Продавцы кивают на поставщиков: мол, товар уже пришел на 40 тенге дороже. Утверждают, что страдают и сами: многие едва расплачиваются с партнерами.

«Для нас это как бы тоже тяжело, такие большие суммы искать на закуп, тот же самый навар, та же самая копейка, но уже суммы у нас большие вкладываются. То есть нам всегда надо дополнительно где-то откуда-то искать на товар. Тем более с нами работают только за наличный расчет, никаких долгов, никаких «консов». Поэтому нам немножко сейчас, так скажем, трудновато», — сетует продавец Наталья Малоземова.

В Актобе на коммунальном рынке стоимость яиц доходит до 420 тенге за десяток. В магазинах – до 470. Продавцы говорят, цены начали подниматься с прошлой недели. Самые дорогие – привозные российские. Но и местная продукция не отстает. Местный производитель поднял цены на яйца два дня назад. К примеру, если на прошлой неделе десяток третьей категории, это самые мелкие, стоил 165 тенге, сейчас уже 245. Яйца чуть крупнее на прошлой неделе стоили 245, а сейчас – на 100 тенге дороже. Администрация коммунального рынка считает, это только начало. Говорят: происходит сезонное подорожание яиц, и, по всей видимости, к зиме цены увеличатся еще в несколько раз.

«Возможно, будет рост цен, да. Но я еще раз говорю, яйца входят в социально значимый товар первой категории. Возможно, сейчас начнут регулировать, установление предельно-розничных цен. Мы будем работать над сдерживанием цен», — отмечает представитель ТОО «Управление рынками» Актобе Аскарбек Койлыбаев.

Таким методом уже пытались остановить рост цен в прошлом году. Тогда десяток куриных яиц резко подорожал до 500 тенге, и стоимость продолжала расти. Сейчас больше всего за яйца платят алматинцы, В крупнейшем городе страны стоимость десятка доходит до 600 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.