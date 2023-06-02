Цены на квартиры продолжают снижаться в Казахстане

В мае цены предложения на квартиры на вторичном рынке снизились в 13 городах Казахстана. Положительная динамика зафиксирована только в четырёх городах.
Согласно мониторингу Krisha.kz, средняя цена по итогам прошлого месяца составила 374 556 тенге. Это на 0.4 % меньше, чем в апреле.
Где самое дорогое и дешёвое жильё
Максимальное снижение стоимости произошло:
— в Астане — на 1.3 %;
— Усть-Каменогорске — на 1.2 %;
— Атырау — на 1 %;
— Алматы — на 0.9 %
Повышение — в Шымкенте, Таразе (по +0.2 %), Семее (+0.4 %), Актау (0.5 %).
По итогам мая самые высокие средние цены за 1 кв. м:
- в Алматы —706 тыс.;
- Астане — почти 475 тыс.;
- Шымкенте — 433 тыс.
Самые низкие — в Кызылорде (236 тыс.), Актобе (293 тыс.), Таразе (около 306 тыс.).
|Регион
|Май, тыс. тг/кв. м
|За месяц, %
|Астана
|474 660
|–1.3
|Усть-Каменогорск
|389 620
|–1.2
|Атырау
|396 300
|–1.0
|Алматы
|706 160
|–0.9
|Кокшетау
|316 620
|–0.7
|Уральск
|314 660
|–0.5
|Павлодар
|371 560
|–0.4
|Талдыкорган
|311 140
|–0.4
|Актобе
|293 240
|–0.3
|Караганда
|388 220
|–0.2
|Петропавловск
|372 700
|–0.2
|Костанай
|380 100
|–0.2
|Кызылорда
|236 020
|–0.1
|Шымкент
|433 080
|0.2
|Тараз
|305 980
|0.2
|Семей
|362 900
|0.4
|Актау
|314 500
|0.5
С начала года (май-2023 к декабрю-2022) квартиры на вторичном рынке подорожали ненамного: +0.4 %. Максимальный рост — в Актау: +4.2 %, а наибольшее снижение — в Кокшетау: —3.3 %. В целом за пять месяцев жильё подорожало в 12 городах, в том числе в Алматы, Шымкенте, в пределах 2 %, а подешевело в пяти городах, в том числе в Астане: —1.7 %.
Что касается годовой динамики (май-2023 к маю- 2022), то вторичка в среднем стала дороже на 3.8 %. Наибольший рост — в Актау: 13.4 %. Наибольшее снижение — в Талдыкоргане: —5.2 %.