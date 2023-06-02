Цены на квартиры продолжают снижаться в Казахстане

В мае цены предложения на квартиры на вторичном рынке снизились в 13 городах Казахстана. Положительная динамика зафиксирована только в четырёх городах.

Согласно мониторингу Krisha.kz, средняя цена по итогам прошлого месяца составила 374 556 тенге. Это на 0.4 % меньше, чем в апреле.

Где самое дорогое и дешёвое жильё

Максимальное снижение стоимости произошло:

— в Астане — на 1.3 %;

— Усть-Каменогорске — на 1.2 %;

— Атырау — на 1 %;

— Алматы — на 0.9 %

Повышение — в Шымкенте, Таразе (по +0.2 %), Семее (+0.4 %), Актау (0.5 %).

По итогам мая самые высокие средние цены за 1 кв. м:

в Алматы —706 тыс.;

Астане — почти 475 тыс.;

Шымкенте — 433 тыс.

Самые низкие — в Кызылорде (236 тыс.), Актобе (293 тыс.), Таразе (около 306 тыс.).

Регион Май, тыс. тг/кв. м За месяц, % Астана 474 660 –1.3 Усть-Каменогорск 389 620 –1.2 Атырау 396 300 –1.0 Алматы 706 160 –0.9 Кокшетау 316 620 –0.7 Уральск 314 660 –0.5 Павлодар 371 560 –0.4 Талдыкорган 311 140 –0.4 Актобе 293 240 –0.3 Караганда 388 220 –0.2 Петропавловск 372 700 –0.2 Костанай 380 100 –0.2 Кызылорда 236 020 –0.1 Шымкент 433 080 0.2 Тараз 305 980 0.2 Семей 362 900 0.4 Актау 314 500 0.5

С начала года (май-2023 к декабрю-2022) квартиры на вторичном рынке подорожали ненамного: +0.4 %. Максимальный рост — в Актау: +4.2 %, а наибольшее снижение — в Кокшетау: —3.3 %. В целом за пять месяцев жильё подорожало в 12 городах, в том числе в Алматы, Шымкенте, в пределах 2 %, а подешевело в пяти городах, в том числе в Астане: —1.7 %.

Что касается годовой динамики (май-2023 к маю- 2022), то вторичка в среднем стала дороже на 3.8 %. Наибольший рост — в Актау: 13.4 %. Наибольшее снижение — в Талдыкоргане: —5.2 %.

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