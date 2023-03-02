Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание

В Казахстане анонсировали постепенную отмену государственного регулирования цен на лекарства, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель Агентства по защите конкуренции Мира Туякбаева на XIV Международном евразийском фармацевтическом форуме сообщила, что с 10-го января 2023 года в Казахстане уже не регулируют цены на 376 наименований лекарственных средств, продаваемых в аптеках. В их числе — гомеопатические препараты, БАДы, витамины и лекарства для лечения несложных заболеваний.

«Мы выступаем за конкурентное ценообразование, поэтому мы инициировали поэтапное дерегулирование. Учитывая социальную важность данного рынка, считаем, что к вопросу необходимо подходить комплексно, понимать уровень развития конкуренции, производства дженериков (аналогов)», — сказала Мира Туякбаева.

Однако на этом государство не остановится. С января 2024 года власти перестанут регулировать цены на все лекарства, отпускаемые без рецепта, продаваемые оптом и в розницу. Критерии для попадания в этот список безрецептурных лекарств обещают определить уже до конца марта 2023 года..

А в 2024−25 годах регулировать цены перестанут даже на лекарства, отпускаемые в аптеках по рецепту. Таким образом, к 2026 году государство будет регулировать цены только на те препараты, которые закупает СК «Фармация» за средства государственного бюджета в рамках ГОБМП и ОСМС.

«Нынешняя процедура формирования предельных цен остается непрозрачной как для госорганов, так и для действующего бизнеса. Действующее правовое поле регулирования не позволяет проверить как цены закупа у производителя, так и цены референтных стран и определить объективность регистрируемой цены у производителя из-за отсутствия соответствующих баз данных. С другой стороны, много вопросов бизнес поднимает по срокам утверждения предельных цен, их формирования. Затяжной период первичной регистрации новых препаратов. Всё это задерживает выход на рынок новых современных препаратов и ведёт к увеличению затрат. Все вопросы мы предложили урегулировать в Дорожной карте, в том числе за счет цифровизации бизнес-процессов», — сказала Туякбаева.

Недавний опыт пандемии показал, что оптовые и розничные сети реализации медицинских изделий и лекарств при первой же возможности готовы взвинтить цены. Так было, например, с медицинскими масками.

В конце 2020 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции обнажился целый ряд проблем на фармацевтическом рынке. Тогда глава государства поручил Минздраву и АЗРК совместно обеспечить сбалансированное регулирование цен на лекарственные средства с пресечением антиконкурентных действий участников фармацевтического рынка.

«Работа в данном направлении продолжается и по сей день. На тот момент благодаря оперативно принятым мерам удалось снизить негативные последствия пандемии, были внесены изменения в порядок ценообразования, введён особый порядок для формирования цен на антиковидные препараты, где были исключены маркетинговые составляющие. А также были сокращены наценки, маркетинговые расходы сокращены до 30%, оптовые наценки снижены до 10%, в розничной реализации до 20%. В результате принятых мер антимонопольного реагирования снижены цены на медицинские маски более чем в 3 раза, на ПЦР-тесты в 2,5 раза», — сказала Мира Туякбаева.

Заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Ляззат Кашкымбаева добавила, что в 2020 году контролирующие органы оштрафовали на общую сумму 250 млн тенге тех бизнесменов, кто воспользовался ситуацией и поднял цены.

В начале 2022 года в Казахстане заложили основы для либерализации рынка лекарственных средств. И нынешнее дерегулирование цен на лекарства в Минздраве воспринимают позитивно и возлагают на него большие надежды.

«Конечно, сейчас мы регулируем часть цен еще, и уже видим, что есть определенный дефицит некоторых лекарств, которые есть в списке регулируемых. А с отпуском цен рынок сам себя будет регулировать в том числе, цену будет определять спрос и предложение. Мы надеемся, что резких скачков цен не будет. Тем более, после событий 2020 года весь бизнес понимает ситуацию и помнит, что государство в свою очередь резких скачков не допустит», — сказала Ляззат Кашкымбаева.

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