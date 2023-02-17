Цены на лук в костанайских магазинах продолжает штормить

Дешевле не становится. Несмотря на предпринимаемые стабфондом меры, стоимость за килограмм остается в пределах трехсот тенге.

«По луку репчатому заключили форвардные договора с местными сельхозтоваропроизводителями в лице КХ «Терра» и КХ «Садовод». С 3 февраля мы проводим товарные интервенции. Цена на прилавке за килограмм рука составляет 145 тенге. Данная продукция присутствует практически во всех крупных торговых сетях. Но также ведем переговоры по тем сетям, которые мы не охватили», — сообщил директор по работе стабфонда СПК «Тобол» Айбек Темирбаев.

Лук по 145 тенге на прилавках и в правду бывает. Но не долго. Представители торговых сетей говорят, выделяемой из стабфонда продукции не хватает. Потребность гораздо больше. Такая же ситуация была в прошлом году с сахаром, когда возник его дефицит.

«В связи с тем, что наша потребность это десять тонн в неделю. Мы об этом сообщили СПК Тобол, на что нам ответили, что десять тонн нам как бы дать не могут. И на этой неделе нам увеличили количество выдачу товара и дали нам четыре тонны. Но естественно мы понимаем, что четыре тонны нам хватит на три дня», — отметила руководитель отдела маркетинга ТОО «Супермаркет «Солнечный» Римма Маутова.

Между тем министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, почему правительство не предложит установить ценовую диктатуру на лук.

Серик Жумангарин уверен, что в любой сфере должна быть своя идеология развития.

«Поскольку мы строим свободную рыночную экономику, говорить о диктатуре мы не хотим, навязывать какие–то цены», — отметил Жумангарин.

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