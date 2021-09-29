Цены на мясо продолжают расти в Казахстане

В Казахстане за восемь месяцев этого года цены на мясо выросли на 7,4 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Больше всего выросла цена на баранину — на 14,6 процента. Также наблюдался заметный рост цен на конину — 9,4 процента. Говядина подорожала на 7,8 процента, а птица — на 3,2 процента.

В августе цена говядины с костями в магазинах и на базарах в среднем варьировалась в пределах 2,2 тысячи тенге за килограмм. Конина стоила 2,5 тысячи за килограмм, баранина — 2,4 тысячи тенге.

По данным статистики, объем производства мяса с января по август составил 43 тысячи тонн, что на 4,6 процента меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. Производство охлажденного мяса птицы, напротив, выросло на 4,3 процента до 71,6 тысячи тонн.

После увеличения цен сократилось потребление мяса в стране. По итогам первого полугодия потребление баранины сократилось на 10,6 процента до 2,5 килограмма на душу населения, мяса кур — на 4,4 процента до 2,2 килограмма. В то же время потребление говядины даже увеличилось на 0,9 процента до 11,8 килограмма в среднем на душу населения.

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