Цены на овощи продолжают расти в Казахстане

«Под картофелем в регионе было занято 3,5 тыс гектаров, под овощами — 869 гектаров. Средняя урожайность картофеля по области составляет чуть больше 162 центнеров с гектара, овощей — 167 центнеров», — рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Сембай Сагандыков.

По традиции многие костанайцы закупают овощи на зиму на складах по улице Складской. Здесь можно купить их как оптом, так и в розницу. Свою продукцию костанайцам предлагают как местные производители, так продавцы и из других регионов страны.

Цена на продукцию не стабильная и меняется с каждым днем. В прошлом году в это же время за килограмм картофеля и капусты оптовики просили 80−90 тенге, моркови — 70−80, лука — 70, свеклы — 60−70.

А уже 18 сентября она подросла. Картофель дешевле 140−150 тенге было не найти.

«Мы всегда покупаем только местный картофель. Потому что уже проверили его вкус и качество. В селе его стоимость на порядок выше, чем в Костанае, поэтому приехали в город. И то пришлось ждать около часа, пока в магазин завезли картофель. И таких желающих в очереди было порядка 10−15 человек. А цена оказалась выше, чем пару дней назад», — отметил один из покупателей, Александр Федоров.

По словам одного из глав овощеводческих хозяйств, в этом году из-за аномальной жары увеличились затраты на полив, увеличилась цена на семена, запчасти, ГСМ, поэтому и себестоимость продукции подросла. Многие хозяйства сейчас ведут уборку и стараются складировать картофель в овощехранилищах навалом.

А уже после займутся сортировкой и расфасовкой в мешки для продажи.

«Уборка еще идет, а за картофелем уже приезжают из других областей страны. К примеру, на днях интересовались нашей продукцией несколько фирм из Актобе. Они заранее хотят забронировать нужные им объемы», — пояснил глава КХ.

За год сразу семь из 19 социально значимых продовольственных товаров в стране выросли в цене более чем на 20%.