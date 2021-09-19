Цены на овощи продолжают расти в Казахстане

Аномальная жара в Костанайской области сказалась на урожайности не только зерновых, но и овощных культур, выросли и затраты на производство, передает ИА «NewTimes.kz»
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По данным областного управления сельского хозяйства, уборка картофеля и овощей достигла экватора. Первым делом овощеводы начали сбор картофеля, а после приступят к уборке других овощей.
«Под картофелем в регионе было занято 3,5 тыс гектаров, под овощами — 869 гектаров. Средняя урожайность картофеля по области составляет чуть больше 162 центнеров с гектара, овощей — 167 центнеров», — рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Сембай Сагандыков.
По традиции многие костанайцы закупают овощи на зиму на складах по улице Складской. Здесь можно купить их как оптом, так и в розницу. Свою продукцию костанайцам предлагают как местные производители, так продавцы и из других регионов страны.
Теперь 16 сентября минимальная стоимость лука была 80−90 тенге за килограмм. Моркови −130, картофеля — 110−130, капусты — 130.
А уже 18 сентября она подросла. Картофель дешевле 140−150 тенге было не найти.
«Мы всегда покупаем только местный картофель. Потому что уже проверили его вкус и качество. В селе его стоимость на порядок выше, чем в Костанае, поэтому приехали в город. И то пришлось ждать около часа, пока в магазин завезли картофель. И таких желающих в очереди было порядка 10−15 человек. А цена оказалась выше, чем пару дней назад», — отметил один из покупателей, Александр Федоров.
По словам одного из глав овощеводческих хозяйств, в этом году из-за аномальной жары увеличились затраты на полив, увеличилась цена на семена, запчасти, ГСМ, поэтому и себестоимость продукции подросла. Многие хозяйства сейчас ведут уборку и стараются складировать картофель в овощехранилищах навалом.
А уже после займутся сортировкой и расфасовкой в мешки для продажи.
«Уборка еще идет, а за картофелем уже приезжают из других областей страны. К примеру, на днях интересовались нашей продукцией несколько фирм из Актобе. Они заранее хотят забронировать нужные им объемы», — пояснил глава КХ.
За год сразу семь из 19 социально значимых продовольственных товаров в стране выросли в цене более чем на 20%.
В начале августа министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства сообщал, что массовый сбор урожая в северных регионах страны в августе и сентябре насытит внутренний рынок и поспособствует дальнейшему снижению цен.
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