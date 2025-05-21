Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев провели совещание по поводу нестабильных цен на социально значимые продукты питания, передает BAQ.KZ. Поводом стало резкое удорожание овощей в начале 2025 года, особенно в межсезонье, несмотря на достаточный объем производства в стране.

Сапаров заявил, что рост цен связан не с дефицитом продукции, а с провалами в работе стабилизационных фондов и неэффективностью закупочной политики. Также прозвучала критика в адрес акиматов, не справившихся с исключением посредников из торговых цепочек.

«Однако, несмотря на это, в начале 2025 года мы зафиксировали существенный рост цен на овощную продукцию, особенно в межсезонье. В числе ключевых причин — слабая работа стабилизационных фондов по формированию запасов на межсезонье, отсутствие организованной работы СПК по закупу импортных овощей, недостаточно эффективная работа акиматов по исключению посредников. Необходимо принимать меры для стабилизации цен», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Айдарбек Сапаров уделил особое внимание необходимости расширения посевных площадей картофеля в организованных хозяйствах, в том числе в трёх зерносеющих регионах. Также было поручено своевременно организовать закуп необходимых объёмов пшеницы и сахара.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев акцентировал внимание на важности межведомственной координации и усиления контроля за розничной торговлей, особенно в части ценообразования и прозрачности цепочек поставок. Он также подчеркнул необходимость поддержки казахстанских товаропроизводителей в условиях роста импорта.

На совещании были заслушаны представители регионов, где был зафиксирован необоснованный рост цен на социально значимые товары.

«Мы производим достаточно продовольствия, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке. Это должно быть основой ценовой устойчивости. Однако без чёткой координации на местах и быстрой реакции любые механизмы окажутся неэффективными», — резюмировал Айдарбек Сапаров, напомнив, что все меры стабилизации должны реализовываться строго и своевременно.

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