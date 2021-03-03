Цены на ПЦР-тестирование снизили в Казахстане

Частные лаборатории в Казахстане снизили цены на проведение ПЦР-тестирования на коронавирус, передает Today.kz.

Произошло это в рамках ранее заключенного антимонопольного комплаенса с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«С 1 марта КДЛ «Олимп» снизила цену анализа c 7000 до 6500 тенге. Ранее лаборатория Invivo опустила цену на тест с 9 000 до 6500 тенге. Снижение стоимости исследования стало возможным благодаря расширению парка анализаторов, увеличению мощностей лабораторий и оптимизации производственных процессов», — сообщили в пресс-службе Агентства.

В Казахстане ПЦР-тестирование на COVID-19 проводят около 36 субъектов. Основную рыночную долю занимают три компании, имеющие филиалы по республике: ТОО «КДЛ «Олимп» (61%), РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» (12%) и ТОО «Invivo» (5%). Остальная часть приходится на 33 региональные лаборатории (частные и с госучастием).

«По состоянию на февраль 2021 года, анализ затрат на закуп реагентов позволил призвать базовых субъектов рынка к снижению цен с 9000 тенге до 7000 тенге», — уточнили в АЗРК.

Напомним, в октябре 2020 года по поручению Главы государства АЗРК провело мониторинг цен и сравнительный анализ на рынке ПЦР-тестирования на COVID-19, в результате которого рекомендовало частным и государственным участникам рынка пересмотреть ценовой диапазон стоимости ПЦР-тестов на КВИ, который варьировался от 18 000 тенге до 11 500 тенге, и предложило заключить антимонопольный комплаенс, предусматривающий прозрачную торгово-сбытовую политику.

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