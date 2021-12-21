Цены на ПЦР-тесты снизили в Казахстане

Национальный центр экспертизы снизил стоимость ПЦР-тестов на коронавирус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

В пресс-службе ведомства отметили, что агентство продолжает работу по отслеживанию ценовой ситуации и принятию мер на рынке лабораторных услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19.

«6 декабря 2021 года РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 тысячи до 4,9 тысячи тенге. НЦЭ оказывает услуги в 17 регионах республики», — говорится в сообщении.

Снижение цен отмечается в Алматы (лаборатория «Иннова») до 6 тысяч тенге, Атырауской области (Interteach, «Вестерн», «Достар Мед Престиж») с 7 до 5 тысяч тенге.

«В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента ведомства по Туркестанской области и Туркестанской городской больницы в данном медицинском учреждении цены снижены с 7 до 4,9 тысячи тенге«, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что цены на ПЦР-тесты на COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по Казахстану, остаются прежними — в среднем около 7,4 тысячи тенге.