За январь–декабрь 2024 года численность умерших в РК составила 132,9 тыс. человек — на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Почти четверть всех умерших суммарно пришлась лишь на три густонаселённых региона — Алматы (12,2 тыс. человек), а также Карагандинскую (10,6 тыс. человек) и Туркестанскую (10,1 тыс. человек) области, сообщает finprom.kz
Тем временем объём услуг, оказанных в сфере организации похорон и связанной с этим деятельности, сокращается уже второй год подряд. За январь–декабрь 2024 года он составил 4,9 млрд тг — сразу на 38,2% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. По сравнению же с печально высокими показателями 2022 года объём услуг в секторе уменьшился почти в 3 раза.
Стоит отметить: на умерших в сельской местности пришлось лишь менее 40% от общей численности умерших за 2024 год, в то время как услуги в сфере организации похорон на селе составили лишь 5,7% от общего объёма услуг в секторе.
Тем временем цены на ритуальные услуги не снижаются уже 51 месяц. По итогам марта текущего года они не изменились, а месяцем ранее показали рост на 0,3%. За год ритуальные услуги подорожали на 4,9%, против 13% годом ранее.
В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: сразу в полтора раза. Следом идут Жетысуская и Актюбинская области: на 23,1% и на 11,1%. Наименее заметное удорожание наблюдалось в Алматинской (на 4,1%), Абайской (на 6,1%) и Карагандинской (на 6,7%) областях.
Стоимость ритуальных услуг выросла в 11 из 20 регионов РК, при этом в остальных регионах цены не уменьшились, а остались на том же уровне.
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